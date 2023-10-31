大新：本港經濟復甦步伐較預期為弱

香港第三季本地生產總值(GDP)預測為4.1%，大新銀行經濟研究及投資策略部認為，增幅小過市場預期的5.2%及該行預期的4.8%，而較第二季的1.5%增速有所加快；經季節調整按季增長0.1%，好過第二季的1.3%倒退，但仍低於該行預期的0.7%，反映經濟復甦步伐較預期為弱。

第三季私人消費開支按年增幅由第二季向下修訂後的7.7%放緩至6.5%，連續兩季放緩。隨着訪港旅客逐步恢復，服務輸出由第二季的22.8%加快至24%；而服務輸入增速加快至28.5%，反映本地居民外遊活動持續增加。貨物貿易略為改善，雖然進出口連續六個季度錄得倒退，但跌幅收窄至單位數，或反映內地及國際對香港出口需求可能正見底回穩。此外，政府消費開支跌幅由9.8%收窄至4.5%；固定資本形成總額在去年低比較基數下由0.5%反彈回升至18.2%，實質開支或創疫情及2019年社會事件以來新高。

該行認為，預估數據顯示內需表現好壞參半，在高息環境下投資開支意外地錄得強勁增長，抵銷了政府開支減少及私人消費增長放緩的影響。按該行推算，經季節調整的私人消費開支可能錄得按季倒退。政府近日推出多項活動推動「夜經濟」及吸引旅客來港，成效有待顯現；同時資產市場表現仍然疲弱，市民短期內對消費可能會保持審慎。施政報告公布的樓市「減辣」及下調股市印花稅措施，未必能刺激樓市及股市全面反彈，但仍有望使樓市及土地相關交易回穩。隨着疫情過去，加上要控制財政狀況，政府開支未來數季還會有下跌壓力，外需方面，環球經濟前景不明朗及內地經濟能否重拾動力，是本港未來數季經濟增長的主要挑戰；不過主要央行緊縮貨幣政策接近尾聲，而內地推出多項措施刺激經濟，或可推動外需逐步回穩。