海怡半島四房戶售1338萬　做價重返10年前

藍籌屋苑樓價回落，鴨脷洲海怡半島套四房單位，最新以1,338萬元易手，做價重返10年前水平。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原盧鏡豪透露，鴨脷洲海怡半島10月暫錄約10宗買賣，屋苑17座低層H室，實用面積約879方呎，套四房間隔，最新以1,338萬元易手，呎價約15,222元，做價重返10年前水平，新買家為用家。

●中原李百達表示，鰂魚涌太古城連續三日錄得成交，最新錄富天閣低層D室，實用面積約760方呎，套三房間隔，叫價1,430萬元，以1,230萬元售出，累減200萬元或約14%，呎價約16,184元。

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新界區

●美聯黃麗貞指，將軍澳居屋彩明苑E座高層1室，實用面積約650方呎，三房間隔，7月初未補價第二市場開價648萬元，新近獲用家接洽，終減價68萬或逾1成，以綠表價580萬元易手，呎價約8,923元。

●中原柯勇表示，將軍澳本月錄得112宗二手買賣，較上月全月回升約17%，包括峻瀅1座高層B室，實用面積約529方呎，兩房間隔，以638萬元沽出，呎價約12,060元。

●中原陳耀榮稱，馬鞍山10月錄約43宗二手買賣，按月升約16%，翠擁華庭10座低層連平台戶，實用面積約696方呎，套三房間隔，6月放盤時叫價約980萬元，8月減至890萬元，議價後售879萬元，呎價約12,629元。

●世紀21奇豐李仕明稱，大圍恒峰花園3座低層E室，實用面積約640方呎，三房間隔，望山景，終以758萬元沽出，呎價約11,844元，原業主於2018年7月以841萬元購入，持貨約5年帳面虧蝕83萬元，期內跌價約10%。

●中原陳廸豪表示，沙田第一城10月暫錄約22宗買賣，屋苑47座中層A室，實用面積約284方呎，兩房間隔，開價約460萬元，議價後售386萬元，呎價約13,592元，新買家為一名長線投資者。

●中原黃毓文指，粉嶺居屋嘉盛苑C座中層9室，實用面積約649方呎，三房間隔，放盤時開價約420萬元，未補價第二市場價403.5萬元獲承接，呎價約6,217元，新買家為上車客。

●中原王勤學稱，元朗10月累錄46宗二手買賣，與上月相若，其中朗屏8號5座高層H室，實用面積約699方呎，三房間隔，開價980萬元，減價37萬元，以943萬元沽出，呎價約13,491元，約7年帳面升值約7.4%。

●中原李美賢表示，屯門恒豐園1座高層E室，實用面積約436方呎，兩房間隔，9月開價486萬元，原業主見市況低迷，多次減價，累減46萬元或約9.5%，終於施政報告後以440萬元沽出，呎價約10,092元，新買家為上車客。

●祥益陳阿麗稱，屯門豐景園1座高層8室，實用面積約309方呎，兩房間隔，獲外區退休人士以298萬並一筆過付款購入自住，較開價低約50萬元，呎價約9,644元，原業主於2016年以約335萬購入，帳面蝕約37萬元。

●香港置業吳志輝指，葵涌華景山莊1座低層C室，實用面積約547方呎，兩房間隔，以約770萬元放租約8個月，終在施政報告後外區客議價以550萬元承接，累減220萬元，呎價約10,055元。

●美聯凌光盛表示，馬灣珀麗灣28座極高層D室，實用面積約580方呎，兩房間隔，早前以675萬元放售，新買家為區內客，議價35萬元，以640萬元獲承接，呎價約11,034元。

●中原蔡偉明稱，青衣盈翠半島3座高層A室，實用面積約771方呎，套三房連儲物房間隔，3月以1,500萬元放盤，經過多次下調叫價，累減268萬元或18%，以1,232萬元沽出，呎價約15,979元，較銀行估價低約10%，新買家為本地家庭。

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