【夜市UPDATES】以巴衝突升溫　美股早段全線向下

以巴衝突持續升溫，中國經濟數據又意外地差，即使市場篤定美國聯儲局繼續凍息，美股3大指數周二早段受壓，道指曾跌127點，低見32,801點；標指曾跌9點，低見4,157點；納指曾跌82點，低見12,706點。

其他經濟數據方面，8月份美國標普/Case-Shiller廿大城市樓價指數按月升0.6%，勝預期，連升8個月；10月份諮商會消費者信心指數跌至102.6點，但好過預期。

業績繼續是市場焦點，藍籌建築及採礦設備商卡特彼勒(Catepillar)上季在手訂單按季及按年分別跌26億美元及19億美元，惹人憂慮需求降溫，股價早段挫7.24%。該企9月底止季度的純利按年增長36.89%至27.94億美元，勝預期，收入按年增長12.11%至168.1億美元，增量大部分來自加價，而北美生意額的增長亦能抵銷拉美和亞洲的下跌。

第三代半導體碳化硅(SiC)晶圓龍頭Wolfspeed上季收入按年僅升4.22%至1.974億美元，遜預期及指引，但經調整每股虧損也低過預期及指引下限，僅53美仙，股價早段曾飆24.5%。

SiC多用於高功率的電力設備，尤其是電動車。上季毛利率按年插23.23個百分點至12.51%，因期內投產的新廠產能利用率尚未升抵預期水平，預期本季這種「低利用率成本」與上季相若，收入指引1.92億至2.22億美元，以中間值計按年跌4.21%，經調整每股虧損56至70美仙。

總裁洛威稱，工業及能源方面需求略軟，尤其中國和亞洲，但歐美需求尚好，並對汽車相關需求有信心，姿態與安森美半導體本季業績指引遜預期、預告高息威脅汽車需求、擬裁員900人迥異。他又說，中國大舉投資SiC，但未能生成6吋甚至8吋的SiC晶圓，產品需求未來起碼5年內都不會受衝擊。

英國石油(BP)第三季基本盈利按年倒退近60%至32.93億美元，遜市場預期的40.1億美元，主要是天然氣行銷疲軟，抵銷了石油交易強勁表現，擬於第四季業績公布前回購15億美元股份。另有傳BP打算組合資公司提升美國頁岩氣產量，並降低成本。