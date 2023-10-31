美國晶片出口新規提前執行　英偉達頓失中國390億大單...

回顧華府去年向內地祭出的晶片禁令，主要涵蓋英偉達兩隻高階晶片「A100」及「H100」的出口管制，而英偉達則「上有政策、下有對策」，為中國設計了性能較次的「A800」、「H800」取代上述被制裁晶片。

消息提到，英偉達原先已經完成交付今年中國的先進晶片訂單，並趕於新規生效前，提單完成部分明年訂單，但上周華府卻致函英偉達，稱對包括中國在內的一些國家銷售高端晶片的新出口限制立即生效，頓時殺英偉達一個措手不及。

事關今次華府連晶片「A800」、「H800」最新也在限制名單，而阿里等內地科企已經向英偉達落了明年交貨的訂單，涉及50億美元。據悉英偉達目前已停止接受來自中國的高端AI晶片新訂單。

雖然英偉達發言人強調，新出口限制短期將不會帶來顯著影響，又指正努力將受新規影響的先進AI晶片，分配予美國及其他尋求額外晶片供應客戶。不過，外界估計今次禁令或令內地科企出現「晶片降級潮」，有機會改用英偉達的V100晶片，亦會考慮華為的Ascend 910、寒武紀科技的思元590晶片。

至於中美兩國關係緊張之下，近年漁人得利的越南據報正考慮興建國內首座晶圓廠，冀能生產應用於汽車和通訊等領域的非先進製程晶片。消息又指，包括美國半導體代工廠格芯(GlobalFoundries)和台灣的力積電，亦有參與其中作潛在投資討論。外媒引述美國東盟商會的越南代表Vu Tu Thanh也證實，越南最近幾周已與6家美國晶片公司進行會談，當中涉及晶圓代工業者。

另邊廂，蘋果公司(Apple Inc.)日前發表配備新一代M3晶片的MacBook Pro系列，外界估計是屬台積電出品，亦反映其加快汰換半導體老店英特爾(Intel)的晶片產品。Apple強調，以上述新一代M3晶片的能源效率，用家絕對不會聽到風扇聲音。