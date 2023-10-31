傳大埔白石角項目即晚沽49伙　何文田盤開價7年低

一手市場競爭激烈，何文田現樓項目突擊開價，折實入場呎價低見17,909元，為區內近7年來低位。同時，大埔白石角項目趕及10月最後一天作新一輪銷售，市傳即晚沽出約49伙，隨即成為本月銷售量最多的新盤。另外，啟德全新盤落實周六首輪銷售218伙。

●大埔白石角University Hill第2A期即晚沽約49伙

●香港仔澄天首錄成交 連沽兩伙特色戶

●何文田譽林開價 首批30伙折實平均呎價約20,936元

●啟德海灣第1期周六賣218伙

●屯門兆康NOVO LAND第2A期周三推新價單

●油塘親海駅推出全新「升級3房Chill Easy」付款計劃

●愉景灣意堤三房2,000萬元招標沽出

●西南九龍維港滙月內累沽約12伙

●北區高爾夫‧御苑夥美聯推移居顧問服務優惠

●何文田128 WATERLOO兩房呎價約30,388元

●長沙灣睿峰兩房售1,514萬元

鼎珮集團持有的長沙灣睿峰，最新沽出東翼10樓E室, 實用面積499方呎兩房間隔，成交價約1,514萬元，呎價約30,335元。發展商指，項目自2月初重啟銷售步伐迄今累售117伙，套現近14億元。

●馬頭角聯合道文曜聯同美聯送旅遊禮券吸客

建灝地產旗下的馬頭角聯合道文曜，周二(19日)公布夥同美聯物業再送出全新置業優惠，以吸引買家。美聯住宅部行政總裁(港澳)布少明表示，由即日起至11月30日，首4名經該行購買項目單位的買家，可獲贈價值約2.2萬港元的旅遊禮券，名額4個，合共總值約8.8萬港元，先到先得。