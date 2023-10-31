傳大埔白石角項目即晚沽49伙 何文田盤開價7年低
2023年10月31日 22:05
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一手市場競爭激烈，何文田現樓項目突擊開價，折實入場呎價低見17,909元，為區內近7年來低位。同時，大埔白石角項目趕及10月最後一天作新一輪銷售，市傳即晚沽出約49伙，隨即成為本月銷售量最多的新盤。另外，啟德全新盤落實周六首輪銷售218伙。
●大埔白石角University Hill第2A期即晚沽約49伙
新鴻基地產(00016)旗下大埔白石角University Hill第2A期，周二(31日)發售129伙，當中88伙以價單形式發售，另有44伙招標出售。銷售程序於晚上約7時起，在港鐵南昌站V Walk商場進行，大批準買家排隊輪候進入售樓處。市場消息指，項目即晚沽約49伙，成為10月份成交量2最多的新盤。
●香港仔澄天首錄成交 連沽兩伙特色戶
英皇國際(00163)旗下香港仔澄天首錄買賣，於周二(31日)以招標形式連沽兩伙連平台特色戶。集團副主席楊政龍表示，售出單位包括5樓A室，實用面積288方呎，成交價576萬港元，呎價約2萬元。另一伙5樓D室，實用面積365方呎，以730萬元易手，呎價同為約2萬元。
●何文田譽林開價 首批30伙折實平均呎價約20,936元
永義國際(01218)旗下的何文田譽林，周二(31日)上載首張價單至一手住宅物業銷售資訊網，涉及30伙，折實平均呎價約20,936元，比去年同區瀚名首批平約一成。是次開放式單位折實入場費529.7萬元。首張價單包括4伙開放式戶、3伙一房戶、6伙兩房戶及17伙三房戶，實用面積介乎260至754方呎，折實價介乎529.7萬至1,701.9萬元，折實呎價由17,909至22,612元。
●啟德海灣第1期周六賣218伙
由嘉華國際(00173)等3間發展商合作的啟德海灣第1期，周二(31日)公布首份銷售安排，落實本周六(4日)首輪發售218伙，當中6伙以招標形式出售。而價單出售的單位將安排當日即場抽籤決定揀樓次序。將發售的價單單位戶型涵蓋44伙一房戶，160伙兩房戶及8伙三房戶，實用面積306至586方呎，準買家包括年輕夫婦及小家庭等。資料顯示，該批單位建期折後連回贈計平均呎價約20,437元，折實價約575.01萬至約1,546萬元，折實呎價由17,987至26,384元。
●屯門兆康NOVO LAND第2A期周三推新價單
新鴻基地產(00016)旗下屯門兆康NOVO LAND第2A期，周二(31日)公布部署24小時內上載價單4號，最快下周發售。新地代理總經理陳漢麟表示，新價單將提供不少於93伙，戶型涵蓋開放式戶至三房戶。該盤全新示範單位將於明日公布價單後正式對外開放。
●油塘親海駅推出全新「升級3房Chill Easy」付款計劃
長實集團(01113)旗下油塘親海駅，周二(31日)更新價單，推出全新「升級3房Chill Easy」付款計劃，最高可享19%折扣。發展商表示，為配合政府搶人才措施，特意提供「港人‧專才」印花稅直送優惠吸引專才，為買家代繳成交金額上限3.75%印花稅。現時入場單位為II期的2B座20樓E室，實用面積707方呎，三房戶，折實價1,049萬元，折實呎價約14,837元，
●愉景灣意堤三房2,000萬元招標沽出
香港興業國際(00480)旗下愉景灣意堤，招標以2,000萬元沽出8座1樓B室，實用面積1,413方呎三房，呎價約14,154元。
●西南九龍維港滙月內累沽約12伙
信和置業(00083)等4大發展商合作的西南九龍維港滙，本月至今暫錄約12宗成交，套現逾3.1億元。當中，日前以2,928萬元售出維港滙III的第1A座17樓A室，實用面積977方呎，屬三房一套連多功能房及洗手間間隔，呎價29,969元。而整個維港滙系列項目開售至今累沽1,048伙，套現逾172億元。
●北區高爾夫‧御苑夥美聯推移居顧問服務優惠
恒基地產(00012)旗下的北區高爾夫‧御苑，周二(31日)公布聯同美聯物業推出「專才置業移居香港顧問服務」優惠吸客。美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明表示，由即日起至11月30日，合資格來港的外來人才經該行購買項目一手單位，將可獲贈價值約2萬港元的顧問服務優惠，名額5個，優惠合共總值約10萬港元。
●何文田128 WATERLOO兩房呎價約30,388元
萊蒙國際(03688)等合作的何文田128 WATERLOO，新近售出1伙兩房戶，為8樓F室，實用面積551方呎，屬兩房連儲物室間隔，成交價1,674.4萬元，呎價約30,388元。
●長沙灣睿峰兩房售1,514萬元
鼎珮集團持有的長沙灣睿峰，最新沽出東翼10樓E室, 實用面積499方呎兩房間隔，成交價約1,514萬元，呎價約30,335元。發展商指，項目自2月初重啟銷售步伐迄今累售117伙，套現近14億元。
●馬頭角聯合道文曜聯同美聯送旅遊禮券吸客
建灝地產旗下的馬頭角聯合道文曜，周二(19日)公布夥同美聯物業再送出全新置業優惠，以吸引買家。美聯住宅部行政總裁(港澳)布少明表示，由即日起至11月30日，首4名經該行購買項目單位的買家，可獲贈價值約2.2萬港元的旅遊禮券，名額4個，合共總值約8.8萬港元，先到先得。