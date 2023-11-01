三星季度營業利潤挫77%　料今年資本支出創新高

由於製造商減產，帶動記憶體晶片價格反彈，南韓三星電子表示，截至今年9月底止季度，營業利潤達2.43萬億韓圜，雖然比去年同期下滑77.6%，但遠高於第一季的6,400億韓圜及第二季的6,700億韓圜；純利按年跌37.8%至5.84萬億韓圜，遠好過市場預期的2.52萬億韓圜，降幅較上一季的86%收窄。

期內，公司收入下降12.2%至67.4萬億韓圜；受惠於摺疊手機的銷售強勁銷售，三星的行動和網絡部門第三季實現營業利潤3.3萬億韓圜，略高於去年同期的3.24萬億韓圜，抵銷半導體部門的大部分虧損。由於高階智慧手機對LED螢幕的需求增加，顯示器業務也實現營業利潤1.9萬億韓圜；晶片部門營業虧損3.75萬億韓圜，優於第二季的虧損4.4萬億韓圜，而市場預期虧損在3.6萬億至3.8萬億韓圜之間。

公司預計，今年資本支出將達到創紀錄的53.7萬億韓圜，以為中長期需求增長做好準備，包括47.5萬億韓圜的晶片領域支出。

晶片需求料明年復甦

隨着記憶體晶片市場從低迷中反彈，三星預計需求在明年逐步復甦；又指裝置上人工智能(AI)功能激增，將增加明年高階產品對動態隨機存取記憶體(DRAM)晶片的需求。另外，個人電腦(PC)和行動裝置的需求，可能會受惠於明年一些產品更換周期的到來。

此外，南韓統計局公布，經季節調整後，該國今年9月經季調後的工業生產按月增長1.8%，市場原先預計減少0.9%；第三季工業生產按季續升1.9%，去年同期降2.7%。