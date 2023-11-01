陳樂怡：手機設備產業鏈逐步復甦

本周為環球央行超級議息周，市場傳聞指美國聯儲局有機會因近期債市現拋售潮，金融市場收緊而結束加息周期。惟相信即使11月不加息，聯儲局亦不會輕易發出轉「鴿」信號，市場預計當局最快2024年6月才減息，亦面臨修正風險。

內地方面，10月官方製造業採購經理指數(PMI)重陷收縮區，新訂單指數再次收縮，非製造業PMI擴張放緩，凸顯需求不足問題。由於市場靜候聯儲局議息會議結果、企業業績及有關內地金融工作會議的消息，預計恒生指數於17,000點附近上落。

板塊方面，近期手機設備股獲資金追捧。事實上，在華為Mate 60及蘋果公司(Apple Inc.)iPhone 15等新產品帶動下，手機產業鏈逐步復甦。市場研究機構Canalys數據顯示，內地第三季智能手機出貨量按年減少5%至6,670萬部，已連續兩季跌幅收窄，反映市場或已見底。個別企業展望趨向正面，台積電指出手機及個人電腦(PC)市場出現早期復甦兆頭，大立光亦提到iPhone高端型號加單需求。

比亞迪電子值看好

信達國際研究部助理經理 陳樂怡

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