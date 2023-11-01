陳錦興：受惠活躍資本市場政策　呢隻中資券商股可吼

內地官方製造及服務業PMI較預期差，經濟仍反覆，亦未按軌道復甦，料中央仍需出台更多扶持政策。中資券商股近期有逆市表現，華泰季績符預期，估值並不昂貴，未來料可受惠於活躍資本市場的金融政策。

官媒《人民日報》早前發表題為〈推動金融邁向高質量發展─新時代以來金融領域改革與發展綜述〉文章，強調金融是現代化經濟的核心。目前，內地正調整經濟結構，不再過度依賴房地產，轉而升級科技創新等高端產業，過程中讓閒置資金引導支持實體經濟，是至關重要；而活躍資本市場，推動金融資產釋放價值，不單有利經濟，也可提振信心，因此券商股將受惠更多的行業政策扶持。

華泰業務包括財富管理業務、機構服務業務、投資管理業務和國際業務等，內地証券業今年雖然面臨逆風，A股狀況低迷，但華泰仍能交出穩定增長的業績，反映其執行能力佳，現價市盈率6倍，市帳率0.5倍，估值並不昂貴，建議9.8港元吸納，上望阻力位11.5元，跌穿支持位9.0元止蝕。

英皇資本財富管理方案總監 陳錦興(作者為註冊持牌人士)