百勝中國第三季淨利潤按年增長18%　派息0.13美元

第3季度總收入29.1億美元，按年增加9%。第3季度系統銷售額按年增加15%，其中肯德基和必勝客分別增加15%和13%，按固定匯率計算。該增長主要得益於新門店的貢獻，同店銷售額增長，以及去年同期門店暫時停業的影響帶來的低基數效應。首3季度系統銷售額按年增加20%。

第3季同店銷售額按年增加4%，其中肯德基和必勝客分別增加4%和2%，按固定匯率計算。首3季度同店銷售額按年增加8%。

第3季度經營利潤3.23億美元，按年增加2%，主要得益於同店銷售上升；經調整經營利潤3.27億美元，按年增加3%。首3季度經營利潤9.96億美元，按年增加69%；經調整經營利潤10.05億美元，按年增加69%。

季內共淨新增500家門店；首3季淨新增門店數創紀錄，達1,155家。截至9月底，門店總數達14,102家。

本季度集團通過現金股息和股票回購的方式向股東回饋2.11億美元，全年計劃回饋6億至8億美元。

公司更新2023年度目標，淨新增約1,400至1,600家門店，較之前目標增加300家門店。資本支出在7億至9億美元之間，與之前目標持平。公司目標到2026年門店數量達到2萬家。在2024至2026年3年間，系統銷售額和經營利潤實現高單位數至雙位數的年均複合增長，每股盈利實現雙位數年均複合增長。於2024至2026年3年間，以季度股息和股份回購的形式向股東回饋約30億美元。