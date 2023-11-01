道指升123點　圓匯企151

●踏入亞洲時段，美匯指數升0.54%，報106.7；港匯見7.8239；離岸人民幣(CNH)報7.3409；美元兌日圓處151.33；歐元報1.0579，英鎊報1.215。金價處1,983.56美元。布油報84.94美元，紐油報81.36美元。比特幣(Bitcoin)升0.4%，報3.46萬美元。道指期貨跌60點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指輕微高水。

●道指收報33,052點，升123點或0.38%；標指收報4,193點，升26點或0.65%；納指收報12,851點，升61點或0.48%。

●港股ADR指數按比例計算，收報17,444點，升37點或0.22%。

●11月恒生指數夜期收報17,113點，跌31點，高水1點，成交21,761張。

●紐約期油收報每桶81.02美元，跌1.29美元或1.57%；倫敦布蘭特期油收報每桶87.41美元，跌0.04美元或0.05%。

●紐約期金收報每安士1,994.3美元，跌11.3美元或0.56%。

●英國富時100指數收報7,321點，跌5點或0.07%；德國DAX指數收報14,810點，升93點或0.64%；法國CAC指數收報6,885點，升60點或0.89%。

●百勝中國第三季淨利潤按年增18%。

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