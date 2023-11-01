貴州茅台加價20% 出廠價逾千人幣 珍酒李渡跟唔跟？

貴州茅台時隔近6年再次加價！貴州茅台發布公告指，經研究決定，自周三(11月1日)起上調公司53%vol貴州茅台酒(飛天、五星)出廠價格，平均上調幅度約為20%。此次調整不涉及公司產品的市場指導價格，並指此價格調整將對公司經營績效產生一定影響。

內媒引述「今日酒價」微信公眾號發布的數據指，截至周二(10月31日)，飛天53%vol 500mL貴州茅台酒原箱市場終端批發價格約每瓶2,920元。據了解，貴州茅台上一次加價要追溯至2018年1月1日，當時茅台酒的出廠價格提高至每瓶969元，官方市場指導價為每瓶1,499元。經粗略測算，此次調整後，出廠價格每瓶約1,169元。

報道引述花旗報告指，茅台第三季銷售及盈利放緩，反映中秋和黃金周白酒需求相對疲弱。分析師在報告中表示，茅台第三季淨利增長放緩至16%，第一季及第二季均為21%。不過，花旗仍預期茅台全年淨利增長15%，市場一致預期為19%；近期白酒股價大幅回調，已經反映市場對於下半年茅台和白酒板塊的預期降低；茅台加價前夕，維持對茅台的「買入」評級，目標價2,272元。

白酒行業龍頭大哥加價，港股唯一純正醬香型白酒珍酒李渡或許當仁不讓。數據顯示，珍酒另外幾款高檔產品－珍三十大金獎紀念酒500ml和1L，售價分別高達1,900元和3,800元，相對茅台約2,700元的市價，有一定價格優勢。

報道指，珍酒李渡現階段關注的重點不是酒的價格，而是銷售量。採取加價手段在存量中求存，核心基礎仍是品牌優勢建立，以及去庫存的節奏把握。市場普遍期待第三季報或有驚喜。