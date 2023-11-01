AMD業績勝預期　預告明年AI晶片收入或衝破156億

超微半導體(AMD)季度業績超預期，上季收入58億美元，按年升4%，勝預期的57億美元；經調整每股盈利70美仙，高於預期的68美仙。AMD股價在市後延長交易時段曾跌約4%，不過其後公司對其人工智能(AI)晶片業務作樂觀預測後，股價跌幅收窄至0.61%，報97.9美元；全日收報98.5美元，升2.41%。

期內，數據中心(包括AMD的伺服器處理器及稱為圖像處理器(GPU)的AI晶片)收入為16億美元，按年持平。AMD表示，其伺服器中央處理器(CPU)的收入有增長，並預料第四季數據中心業務將強勁增長。

此外，AMD客戶部門收入(包括個人電腦(PC)處理器的銷售)增長42%至15億美元。然而，嵌入式部門收入跌5%至12億美元，遊戲部門收入也跌8%至15億美元。

業績展望方面，AMD表示，第四季收入預計約61億美元，低過分析師預期的63.7億美元。不過，行政總裁蘇姿丰表示，預計第四季數據中心的GPU收入約4億美元，隨着全年收入增長，到2024年AI GPU銷售額可能超過20億美元(約156億港元)。

AMD又指，其即將推出的AI晶片MI300A和MI300X已步入正軌，將在本季實現量產。