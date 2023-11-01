WeWork傳下周申請破產保護　千億市值初創恐清零...

外媒引述消息人士透露，曾經帶起共享辦公室熱潮的WeWork，正在考慮在下周向美國新澤西州法院申請破產保護。

消息曝光後，WeWork周二(10月31日)盤後延長交易時段股價急瀉43%，至1.31美元。

WeWork在10月2日未能按時向債券持有人支付利息，繼而進入30天的利息支付寬限期。如果逾期未付將被視為違約。WeWork周二表示，已與債券持有人達成協議，在觸發違約之前，WeWork可以再獲得7天時間與利益相關方進行談判。

WeWork曾是風險投資界的寵兒，但該公司的業績表現卻與投資者曾對它寄予的厚望有落差。在投資者對WeWork非正統的管理風格和與該公司的關聯方交易提出擔憂後，該公司聯合創始人Adam Neumann於2019年被罷免。在早前的IPO計劃取消後，WeWork於2021年通過與一家特殊目的收購公司合併實現上市。

WeWork股價周二收市報2.28美元，跌幅11.63%，今年股價累瀉近96%，投資者血本無歸。一旦公司落實違約破產，標誌這家估值一度達到470億美元(約3,666億港元)的共享辦公室初創企業將步入倒閉之路。