內地10月百城二手樓價連挫18個月　中指院料加大支持力度

中指研究院發表報告指，10月百城二手住宅平均價格為每方米15,486元人民幣(下同)，按月下跌0.45%，已連續18個月按月下跌。中指院表示，重點城市掛牌量持續增長，調控政策放鬆帶動部分城市市場活躍度提升，二手房業主積極以價換量，百城二手住宅價格繼續承壓。

對於後續政策，中指院稱，考慮到目前雖然政策優化力度有所加大，但市場恢復持續性略顯不足，未來核心一、二線城市支持政策或將繼續發力。一線城市有望放鬆非核心區域限購、降低首付比例、下調房貸利率加點數以及優化交易稅費等；部分核心二線城市有望全面放鬆限制性政策。另外，若超大特大城市城中村改造能加速推進，房地產市場下行壓力預計能得到一定緩解。

新樓方面，10月百城新建住宅平均價格為每方米16,195元，按月上漲0.07%，漲幅較9月擴大0.02個百分點；按年跌幅收窄至0.02%。

從樓價升跌城市數量看，根據中國房地產指數系統百城價格指數，10月百城新建住宅價格按月下跌城市數量為41個，較9月增加11個；百城二手住宅價格下跌城市數量為98個，已連續5個月超過90個城市，二手樓市深度調整態勢仍持續。

中指院表示，進入10月，樓市恢復持續性有所不足，短期市場仍存在下行壓力，未來支持政策有望繼續發力。對此，內房應把握政策窗口期，進一步豐富產品功能性，提升項目品質及銷售服務水平。

另一方面，中指研究院發布《2023年首十個月中國房地產企業銷售業績排行榜》數據顯示，今年首10個月，內地百大房企銷售總額為5.29萬億元，按年下降13.1%。單計10月份，銷售額按年下降33.5%，按月下降7.5%。