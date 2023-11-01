風靡一時嘅「阿郎Boot」減價！原因竟然係...

外媒報道，North Face母公司VF Corp.今年降低旗下兩個最大品牌的價格。VF行政總裁Bracken Darrell接受外媒訪問時表示，通脹有所下降，目前環境已與去年不同，並指該公司將部分Timberland皮靴的價格降至200美元(約1,560港元)以下，一些Vans產品也減價。

截至9月30日的季度，Vans和Timberland的銷售額分別為7.49億和4.89億美元。The North Face是VF表現最好的品牌，該季銷售額為11億美元。

VF一直是兩個維權投資者團體的目標，該公司一直在疲軟的銷售中苦苦掙扎，尤其是Vans品牌。Darrell表示，自7月擔任舵手以來，已經與許多投資者進行交談，其中包括一個維權團體。

Vans最近一季的收入下降21%，該公司周一(30日)表示，已向外尋求人選以更換該品牌總裁。繼疫情初期下滑後，Vans的銷售額增長在2021年底和2022年初加速，然後在最近一季逐漸放緩並下降。

此外，VF宣布一項新的轉型計劃，其中包括減少債務和節省3億美元成本。Darrell表示，VF仍在尋求出售其背包業務，並且在債務水平降低前，不會尋求收購新品牌。