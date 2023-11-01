【一文睇清】滙豐績後大行點評　目標價高見...

投行摩根士丹利指，滙控上調全年成本指引，確實讓股價承壓，可是考慮到盈利表現符合預期，且回購規模超預期，維持「增持」，目標價調升至72.9元。

大摩表示，利率上升推動淨息差擴闊，但這一利好還沒反映在股價，加上滙控有形股本回報（ROTE）在今明兩年為15%左右，對收入及把成本收入比降低的信心增加；又謂雖然中國宏觀和地緣政治風險依然存在，該行目前預期市場將更重視資本回報。

該行把滙控今年每股盈利預測下調0.5%，2024年上調0.2%，2025年則下調0.3%；預計高息環境持續推動淨息差預期，上調淨利息收入預測，但下調今、明兩年的非利息收入預測。

至於花旗形容滙控季績好壞參半，雖然市場料計入更高的成本指引，但更大規模的回購可抵銷部分作用，估計市場對每股盈利預測下調最多2%，並重申對滙控（倫敦：HSBA.L）「買入」評級及目標價880便士。

滙控放榜日宣布把新一輪的回購加碼至30億美元，行動周三起展開；管理層解釋主要是這次有較多時間來執行。不過，大摩估計明年滙控回購規模有80億美元，摩通則上調預測至90億美元。摩通指，滙控股價過去一個月調整7.3%，投資者可考慮趁低吸納，並調升目標價至83元，維持「增持」。