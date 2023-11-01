【高盛推介】阿里、美團高開後倒跌 資金積極吸納
2023年11月01日 11:16
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴上周五重上80元水平後，於本周一起連跌，今早(1日)高開後亦及後倒跌，失守80元水平。現報79.5元，跌約0.7%。有報道引導消息，指阿里向商家施壓，要求在今年「雙11」活動期間，在淘寶及天貓平台上提供最低價格。
美團昨日(10月31日)跌約3%，今早高開後亦倒跌並跌穿110元水平，最低見107.7元，與一年低位僅約3%距離。現報108.8元，跌約1.6%。美團日前公布，根據首次公開發售後，股份獎勵計劃以受限制股份單位形式，授出總計1,147.87萬股獎勵股份。
觀察個股輪證資金流向，阿里好倉於近日獲資金吸納，本周一及本周二共錄得約1,170萬元資金流入。淡倉於上周五錄得約280萬元資金流入後，本周一及本周二獲資金轉向沽出。
美團方面，好倉於近日亦獲資金吸納，本周一及本周二共錄得約630萬元資金流入。淡倉於上周五錄得約450萬元資金流入後，本周一及本周二獲資金轉向沽出。
阿里購20265，行使價90.05元，2024年03月20日到期，實際槓桿7.1倍，行使價95元以下、3個月期以上最高槓桿產品之一。
阿里購18131，行使價100.1元，2023年03月25日到期，實際槓桿8.0倍，輕微價外、低面值。
阿里購27252，行使價77.93元，2024年03月21日到期，實際槓桿5.4倍，輕微價內、11隻相近條款產品最高槓桿。
阿里沽18460，行使價84.95元，2024年03月25日到期，實際槓桿4.2倍，貼價。
投資者如看好美團，可留意屬最貼價條款的高敏感度美團購(20361)。高槓桿選擇可留意美團購(19690)。投資者如看淡，中短期選擇可留意高槓桿美團沽(17780)。中長期選擇可留意美團沽(18458)，時間值損耗較低。
美團購20361，行使價120.1元，2024年06月25日到期，實際槓桿4.3倍，最貼價條款、高敏感度。
美團購19690，行使價140.1元，2024年03月14日到期，實際槓桿7.1倍，行使價145元以下、3個月期以上、低街貨證中最高槓桿。
美團沽17780，行使價107.9元，2023年12月22日到期，實際槓桿7.0倍，中短期、高槓桿。
美團沽18458，行使價113.4元，2024年04月23日到期，實際槓桿3.5倍，中長期、時間值損耗較低。
阿里及美團牛熊證條款：
阿里牛52626，收回價75元，行使價73.5元，換股比率100，槓桿比率14.1倍。
阿里牛57394，收回價70元，行使價68.5元，換股比率100，槓桿比率7.2倍。
阿里熊50985，收回價100元，行使價101.5元，換股比率100，槓桿比率3.9倍。
美團牛65291，收回價100元，行使價97元，換股比率100，槓桿比9.3倍。
美團牛57397，收回價95元，行使價92元，換股比率100，槓桿比6.6倍。
美團熊56212，收回價125元，行使價128元，換股比率100，槓桿比率5.3倍。
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