【高盛推介】平保創今年新低

高盛(亞洲)有限責任公司：中國平安昨日(10月31日)跌約0.7%，今早(1日)繼續下跌。早上低開約0.2%後失守40元水平，最低見39.5元，創今年至今新低。現報39.8元，跌約0.7%，為連續第3日下跌。平保今年第三季營運利潤305億元人民幣、純利177億元人民幣，及後有券商表示看好其後市表現，維持「買入」評級。

中國人壽昨日跌約0.9%，今早至今在10.5至10.7元上落。現報10.6元，升約0.2%。

觀察個股輪證資金流向，平保好倉於近期獲資金持續吸納，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約560萬元。

中人壽方面，好倉近期獲資金持續吸納，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約160萬元。

平安購20854，行使價50元，2024年04月25日到期，實際槓桿8.0倍，本週新上市、低街貨。

平安購18307，行使價55.6元，2025年05月22日到期，實際槓桿4.5倍，低面值、高槓桿。

中壽購26687，行使價12.7元，2024年01月26日到期，實際槓桿11.2倍，低面值、高槓桿。

平保牛熊證條款：

平安牛59878，收回價35元，行使價34.4元，換股比率100，槓桿比率7.1倍。

平安熊63885，收回價60元，行使價60.6元，換股比率100，槓桿比率2.0倍。

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