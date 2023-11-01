NOVO LAND推售93伙　呎價較上批低7%

新地副董事總經理雷霆表示，是次價單為「十足信心價」，特別推出「置開心樓價保障」，代表發展商對後市有十足信心，目前樓市負面因素逐漸退卻，明年為美國大選年，利息有機會見頂回落，相信明年樓市成交量會較今年活躍，樓價將平穩向好。負資產數字僅代表樓價短期波動，更重要是拖欠情況不嚴重。

新地代理總經理陳漢麟稱，首張價單包括3伙開放式戶、10伙一房戶、52伙兩房戶及28伙三房戶，實用面積238至693方呎。是次特設「置開心樓價保障」，參考差餉物業估價署數據，若然平均樓價指數低於原樓價指數，再按指定公式計算，買家享有最高樓價5%的保障金額。

售價方面，扣除最高15%折扣，折實價介乎335.49萬至893.18萬元，折實呎價由12,345至14,448元。今批入場單位為Arreso第5座3樓E室，實用面積238方呎，折實呎價約14,096元。按定價計，今期市值逾6.8億元。全新示範單位將於今日下午2時對公眾開放，並將於本周六(4日)開始收票。

資料顯示，該期數項目於今年6月中，推出涉及162伙的價單3號，當時折實平均呎價為14,323元。