虛擬資產平台HashKey推APP　散戶可用

本港持牌虛擬資產交易所HashKey推出交易應用程式(APP)，允許向散戶提供服務。首席運營官翁曉奇表示，目前平台註冊用戶有十多萬人，惟此前受限於只有網頁版使用，不符合大部分虛擬資產投資者的交易習慣，因此活躍用戶佔比較低，有信心隨着APP推出，能吸引新用戶及已註冊用戶變成活躍用戶，目標年底註冊用戶能增至30萬至50萬。

他指出，開業至今累計交易量超過6億美元，除了法定貨幣交易外，現時可供專業投資者交易的加密貨幣有6種，料第四季能增至15至20幣種，散戶則因監管限制，只能交易比特幣及以太坊。另外，公司發行10億個平幣台HSK，是基於ERC-20標準協議的平台幣，主要是對用戶的回饋，有計劃將其上市，但仍需要與監管部門溝通，最快能明年第二至三季成事。

證監會及金管局10月發出中介人虛擬資產相關活動的聯合通函，當中允許傳統中介機構如券商及銀行，在獲准後可與本港持牌虛擬資產平台合作向散戶提供買賣虛擬資產服務。翁曉奇指，目前正與逾20家券商及銀行商討合作，強調券商或銀行不能做交易結算，與交易所的角色有別，雙方是互相合作的關係。

他提到，公司現時有400至500名員工，坦言虛擬資產相關人才稀缺，部分有意領牌的交易所出2至3倍工資「挖角」，公司除了外聘，內部會持續培訓員工，看好行業未來兩年發展，但會穩步拓大團隊規模，以防公司文化出現大轉變，認為兩年後人員規模介乎800至900人是合適水平。同時預料，當加密貨幣市場迎來牛市，將能實現收支平衡。

被問到無牌虛擬資產交易平台JPEX涉嫌詐騙一案，市場出現怎樣變化。翁坦言，現時香港幣圈正經歷陣痛期，投資者選擇交易平台時會更加謹慎，亦會對高回報作招徠的宣傳有所警剔，對合規的交易平台是發展機會。