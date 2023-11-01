許正宇：稅務明確優化有利提升香港競爭力

上月20日刊憲的《2023年稅務(修訂)(合資格股權權益持有人的處置收益)條例草案》，今日(11月1日)在立法會首讀和二讀。財經事務及庫務局局長許正宇表示，香港實行簡單而具競爭力的稅制，不會就處置屬資本性質的股權權益的收益徵稅。在審核收益的性質時，稅務局目前採用「營業標記」的方法，即考慮個案的相關事實和情況，判定收益的性質。如收益屬資本性質，便毋須課繳利得稅；如收益屬收入性質，則須課繳利得稅。

由於企業在擴展和重組業務時經常涉及取得和處置股權權益，財政司司長在2023至24財政年度政府《財政預算案》演辭中公布，政府會提出優化建議，提高處置屬資本性質的股權權益的本地收益毋須課稅安排的明確性。《條例草案》的目標是實施一項稅務明確性優化計劃，處置股權權益的本地收益若符合指明準則，便毋須通過「營業標記」的分析，即可確定毋須課繳利得稅。

稅務明確性優化計劃將適用於在2023年4月1日或之後的課稅年度的評稅基期內累算、並在2024年1月1日或之後處置股權權益所得的有關收益。

為了在便利營商和維持本港稅制穩健之間取得平衡，若有關收益通常不被視為屬資本性質，或是在濫用風險相對較高情況下產生，《條例草案》會豁除有關收益於計劃之外。被豁除的有關收益，會繼續由稅務局按照現行安排，使用「營業標記」方法判定其性質及是否需要課稅。同樣地，對於選擇不參與計劃的納稅人，稅務局會繼續採用現行的「營業標記」方式，考慮有關處置收益的稅務待遇。

他指，財經事務及庫務局和稅務局已經就稅務明確性優化計劃積極地諮詢業界，涵蓋80多個商會和業界組織，以便制定計劃和訂定細節。

許正宇表示，期望議員支持通過《條例草案》，盡早落實稅務明確性優化計劃，讓企業可及早明確有關收益毋須課稅，並加快釐定稅項，減低企業的合規成本，從而進一步提升稅務競爭力。