道期向下 美將公布製造業PMI及JOLTS職位空缺
2023年11月01日 16:26
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美匯指數報106.637；港匯見7.8239；離岸人民幣(CNH)報7.3373；美元兌日圓報151.27；歐元處1.056；英鎊報1.2153。金價報1,977.76美元。油價微升，布油報85.41美元，紐油處81.31美元。比特幣見34,449美元。道指期貨跌46點。
焦點數據：
20:15 美國10月ADP就業變動
21:45 美國10月製造業採購經理指數
22:00 美國9月營建開支
22:00 美國10月ISM製造業指數
22:00 美國9月JOLTS職位空缺
●恒生指數全日報17,101點，跌10點或不足0.1%，主板成交近680億港元。海底撈跌12.8%，李寧升4.4%。https://reurl.cc/galA7V
-傳中國恒大建議境外債權人將債轉為恒大物業及恒汽股權。
●內地10月財新製造業採購經理指數(PMI)遜預期，滬深三大指數升跌不一。滬綜指收報3,023點，升4點或0.14%；深成指報9,826點，跌37點或0.38%；創業板指數報1,959點，跌9點或0.46%。https://reurl.cc/WvWmdk
內地經濟：
●內地10月百城二手樓價連挫18個月，中指院料加大支持力度。
●內地10月財新製造業PMI降至49.5，遜預期。
●貴州茅台加價20%，出廠價逾千人幣，珍酒李渡跟唔跟？
香港經濟：
●星展銀行據報以180萬租逾萬呎中環零售空間，較高峰期冧逾70%。
●許正宇：冀盡早落實稅務優化，減低企業合規成本。
●許正宇：研究改善上市機制及市場結構，助提升競爭力。
●虛擬資產平台HashKey推APP，散戶可用。
●10月底持牌代理減至40013人，連跌7個月少逾千人。
●虛擬資產平台HashKey推APP，散戶可用。
外地經濟：
●嘉信理財：不排除聯儲局再加息，還看經濟及物價走勢。
●SEC警告AI對體系帶來風險，恐引爆下一個金融危機。
●圓匯再呈跌勢，日官員警告準備好出手干預。
企業消息：
●AMD業績勝預期，預告明年AI晶片收入或衝破156億。
●風靡一時嘅「阿郎Boot」減價！原因竟然係...
●WeWork傳下周申請破產保護，千億市值初創恐清零...