道期向下 美將公布製造業PMI及JOLTS職位空缺

美匯指數報106.637；港匯見7.8239；離岸人民幣(CNH)報7.3373；美元兌日圓報151.27；歐元處1.056；英鎊報1.2153。金價報1,977.76美元。油價微升，布油報85.41美元，紐油處81.31美元。比特幣見34,449美元。道指期貨跌46點。

焦點數據：

20:15 美國10月ADP就業變動

21:45 美國10月製造業採購經理指數

22:00 美國9月營建開支

22:00 美國10月ISM製造業指數

22:00 美國9月JOLTS職位空缺

-傳中國恒大建議境外債權人將債轉為恒大物業及恒汽股權。

內地經濟：

●內地10月百城二手樓價連挫18個月，中指院料加大支持力度。

●內地10月財新製造業PMI降至49.5，遜預期。

●貴州茅台加價20%，出廠價逾千人幣，珍酒李渡跟唔跟？

香港經濟：

●星展銀行據報以180萬租逾萬呎中環零售空間，較高峰期冧逾70%。

●許正宇：冀盡早落實稅務優化，減低企業合規成本。

●許正宇：研究改善上市機制及市場結構，助提升競爭力。

●虛擬資產平台HashKey推APP，散戶可用。

●10月底持牌代理減至40013人，連跌7個月少逾千人。

●虛擬資產平台HashKey推APP，散戶可用。

外地經濟：

●嘉信理財：不排除聯儲局再加息，還看經濟及物價走勢。

●SEC警告AI對體系帶來風險，恐引爆下一個金融危機。

●圓匯再呈跌勢，日官員警告準備好出手干預。

企業消息：

●AMD業績勝預期，預告明年AI晶片收入或衝破156億。

●風靡一時嘅「阿郎Boot」減價！原因竟然係...

●WeWork傳下周申請破產保護，千億市值初創恐清零...