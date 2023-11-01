港鐵提早終止營運斯德哥爾摩通勤鐵路　料今年損失7億

因此，港鐵旗下的MTR Pendeltågen須支付5.8億瑞典克朗(約4.06億港元)，包括因提早終止專營協議，就斯德哥爾摩交通公司產生的相關額外支出而支付的「退出費」2.8億瑞典克朗(約1.96億港元)；就解決有關營運及維修斯德哥爾摩通勤鐵路的其他尚未解決的問題，支付3億瑞典克朗(約2.1億港元)。

另外，MTR Pendeltågen將於終止日期向新營運商無償轉讓若干存貨、備件及資產。

鑑於需就逐步縮減營運的支出、需要撇銷的若干資產，以及預計截至終止日期前為履行MTR Pendeltågen AB就委託協議下的責任，所產生的淨支出計提撥備，港鐵估計需於2023年12月31日止年度的綜合損益表中，確認開支金額約10億瑞典克朗(即約7億港元)。

港鐵現時在瑞典經營4項鐵路業務，除了斯德哥爾摩通勤鐵路外，還有斯德哥爾摩地鐵、MTRX和Mälartåg區域交通。