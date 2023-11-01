Visa與港銀完成「數碼港元」先導計劃　展示代幣化存款潛力

支付科技公司Visa與滙豐及恒生銀行完成香港金融管理局的「數碼港元」先導計劃，使用代幣化存款進行銀行間企業對企業(B2B)自行交易及跨鏈交易，展現了改善現有銀行交易過程，同時提高B2B交易效率和安全的潛力。Visa指，將繼續探索更多可行的代幣化存款用例，重點研究方向包括資產市場代幣化、可編程金融、擴展零售方案，以及跨境支付。

據其先導測試顯示，代幣化存款有可能為物業支付等大額或具時效性的交易，提供額外的支付選項，因為可以讓交易在安全的情況下進行，甚至有可能降低交易結算風險。另外，以代幣化存款處理支付卡收款機構和商戶之間的結算過程，亦有可能標誌着一種革新的B2B支付方式，其主要優勢包括提高交易透明度和加快大額交易的結算速度。

Visa香港及澳門區董事總經理梁普寧表示，是次研究充分展現公司的支付方案能夠廣泛應用，並實現安全的金錢流動，樂見能與金管局、滙豐銀行及恒生銀行合作，並非常期待能繼續推動香港數碼支付的發展。

Visa亞太地區數碼貨幣業務部主管Nischint Sanghavi補充，有關的先導測試，凸顯推行央行數碼貨幣的多個潛在益處，例如結算速度更快、更無縫的大額交易支付體驗、交易透明度更高，以及由全天候在線的支付基礎設施所帶來的不同好處。其在先導計劃的實際用例參與，為央行數碼貨幣的應用提供更多新發現，不單止為假設性數碼港元的推進帶來參考價值，亦有助塑造支付生態系統的未來發展。