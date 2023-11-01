花旗推全新Citi NextGen戶口　針對高端客子女

花旗銀行推出全新Citi NextGen戶口，專為Citigold 及Citigold Private Client客戶的11至17歲子女度身訂造，鼓勵他們盡早掌握理財知識，及早踏出獨立理財的第一步。成功晉身為Citigold或Citigold Private Client客戶並為子女開立Citi NextGen戶口分別可享高達42,100港元或65,300港元獎賞。

全新推出的Citi NextGen戶口，可讓Citigold及Citigold Private Client客戶的子女以自己的名義擁有個人戶口及屬於自己的扣帳卡，方便他們於本地或海外輕鬆消費。子女除了可於戶口內設定儲蓄目標，更可透過Citi Mobile® App學習理財資訊，增進財務管理知識。而家長可透過Citi Mobile® App了解子女戶口狀況及日常消費模式，設定扣帳卡每日消費或提款限額，從而支持子女各方面的理財需要；更設有鎖卡功能，一旦子女遺失扣帳卡，家長可即時遙距鎖上扣帳卡，成為他們作最強的後盾。

另外，花旗銀行9月份數字顯示，高端客戶（Citigold或Citigold Private Client客戶）當中，1/4的家庭客戶至少有一名子女，顯示對此類銀行服務有一定需求。