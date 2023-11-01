經絡：10月現樓按揭創7年半新低　樓花按揭跌35%

根據經絡按揭轉介研究部及土地註冊處最新資料顯示，2023年10月份現樓按揭宗數為4,950宗，按月下跌3.9%，連跌4個月，創自2016年4月後即7年半的新低；而該月的樓花按揭宗數為85宗，按月跌35.1%，連跌3個月，創6個月新低。

對比去年同期，2023年10月份現樓按揭宗數比去年同期跌1,640宗或24.9%；該月的樓花按揭宗數比去年同期367宗則下跌282宗或76.8%。

以首10個月比較，現樓按揭宗數錄得65,595宗，對比去年同期減少9.1%，創近7年的首10個月新低；今年首10個月樓花按揭宗數則為1,351宗，對比去年同期大跌62.9%，創近17年的首10個月新低。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，近月市場觀望施政報告，使樓市交投持續疲弱，現樓及樓花按揭宗數亦相應下跌。而日前政府於施政報告宣布多項樓按措施，加上發展商開始推盤銷售，相信短期內可望帶動交投增加，料現樓及樓花按揭宗數有望止跌回穩。

現樓銀行市佔率方面，中銀香港、恒生銀行及滙豐銀行排頭三位，市佔率分別為30.2%、19.4%及17.4%。樓花銀行市佔率方面，滙豐銀行連續11個月排名第一，市佔率為32.9%；中銀香港及恒生銀行緊隨其後。

2023年10月份四大銀行現樓市佔率由上月74.8%微跌至72.6%。曹德明表示，9月份大型銀行率先上調H按封頂息率並且削減現金回贈，有部分中小型銀行未即時跟隨，客人傾向選擇息率及回贈較為優惠的銀行承造按揭，使四大銀行市佔率有所回落。