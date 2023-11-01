第一太平戴維斯：香港不少頂級奢侈品牌銷售額超越疫情前

第一太平戴維斯最新發表的2023年第三季香港零售租賃市場報告指出，頂級奢侈品牌的銷售額顯著上升，超越疫情前水平。

自2019年以來，迎來首個通關後的暑假，今年第三季度零售業繼續反彈，其中，頂級奢侈品牌顯著增長，不少品牌銷售額超過2019年的水平，在某些情況下甚至超過2018年。此增長可歸因於內地與香港該類奢侈品有高達20%的巨大差價。此外，有部分國際品牌的銷售額已恢復到疫情前2019年的約80%至90%水平。

然而，儘管頂級奢侈品牌出現正面的指標，但與第二季度相比，整體零售業並未出現進一步的大幅增長。這主要是受到加息和按揭供款上升的影響，本地家庭減少在雜項商品和娛樂方面的支出。此外，內地旅客消費習慣及香港市民周末活動模式的改變，亦拖慢了零售市場的反彈。由於零售業的復甦步伐較預期緩慢，不少零售商對擴展業務持審慎態度。

該公司指，主要街道商舖和主要購物中心租金在第三季分別按季輕微增長約1%和約0.8%，預測2024年零售租金將小幅增長約5%。不過，核心購物和餐飲區繼續吸引新租戶，惟以外賣市場為主的小型餐廳數量則稍微減少。部分經營者正在租金較低的黃金地段尋找新的商機，包括餐飲、金飾和本地時尚行業，另外多個內地品牌亦於黃金地段開設商舖。而大型零售商則預計會更加謹慎及放緩擴張計劃。

隨着2023年即將結束，以下因素將影響營運商的決策以及零售租金復甦的步伐，包括內地及本地經濟復甦、香港居民的消費模式、利率決定家庭可支配收入、供本地人體驗和探索的新零售概念和主題。

第一太平戴維斯香港研究及顧問諮詢部董事湯卓軒表示，由於利率上調導致房貸負擔加，抑制本地消費，第三季度的零售額相對持平。該行香港商舖部資深董事陳澤鳴指，近期內地餐飲品牌多來港設點測試市場反應，再向英國和美國拓展版圖。短期預計將有更多內地餐飲來香港開舖，但主要視香港市場作為進入全球市場的跳板。