索羅斯戰友押注兩年期國債　仍睇淡長期美債　有咩啟示？

外媒報道，1992年曾協助投資名宿索羅斯沽空英鎊勁賺10億美元的美國著名對沖基金經理德魯肯米勒(Stanley Druckenmiller)表示，由於他對經濟變得更加擔憂，因而買入大量兩年期國債好倉，但繼續看淡長期美債。

身為索羅斯戰友的德魯肯米勒表示，最近幾周他開始變得非常緊張，「所以買入大量短期票據槓桿倉位。」此外，他表示，對長期債券維持看淡押注，因為他擔心政府債務發行量膨脹。

他稱，隨着疫情刺激措施迅速消失，情況正逐漸變得疲軟，並指從歷史上看，利率、石油和美元的同時上漲對經濟不利。「(聯儲局主席)鮑威爾說得輕鬆，但如果失業率達到4.5%並繼續上升，讓我們看看他怎麼說。」美國9月份失業率為3.8%。

德魯肯米勒表示，如果他對經濟看法正確，兩年期國債孳息率可能會降至3厘，10年期和30年期國債孳息率仍維持在目前約5厘水平。「我相信孳息率曲線將會正常化。」他表示，預計這種交易會持續一段時間。

他指，經濟衰退並未出現，是因為許多企業和家庭在前幾年鎖定較低的借貸成本，免受利率上升的影響。不過，隨着他們在未來兩年轉向再融資，「必須對出現的問題保持開放的態度。」。