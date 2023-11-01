中原按揭：樓巿吹淡風　10月現樓按揭登記跌4.6%

下半年樓巿吹淡風，拖累10月份現樓按揭登記表現。中原按揭董事總經理王美鳳表示，據中原按揭研究部及土地註冊處最新數據顯示，2023年10月份現樓按揭錄4,705宗登記，對比9月份4,934宗續跌4.6%，連跌4個月，創過去7年半新低。10月份樓花按揭進一步回落至80宗登記，對比9月份124宗急挫35.5%。

綜合數字，2023年首10個月現樓按揭錄63,080宗登記，較去年同期減少8.7%; 而首10個月樓花按揭登記急挫63.7%至1,238宗。基於下半年樓市轉淡，第3季無論一二手交投量俱跌，預期將影響第4季按揭登記數字將進一步回落。王指出，9月份大型銀行上調新造按息及削減現金回贈，當中不同銀行的跟隨調整幅度及步伐並非一致，寬限期時間亦有所不同，形成期內客戶傾向選擇尾班車按揭優惠，對銀行之間的按揭市佔份額構成影響。

中原按揭研究部資料顯示，10月份現樓按揭錄4,705宗登記，按月減少4.6%，首四位銀行巿佔率按月增0.1個百分點78.9%。10月份樓花按揭登記80宗，與9月份124宗減少35.3%。

受樓市處於悶局形勢影響，今年首10個月現樓及按花按揭登記數字均差強人意。數據顯示，今年首10個月現樓按揭登記量按年減少8.7%至63,080宗，創7年的首10個月現樓按揭登記量新低，其中，中銀香港累積承辦17,613宗現樓按揭登記，以27.9%的巿佔率，暫領先榜首位置。樓花按揭登記方面，今年首10個月錄得1,238宗登記，按年大減63.7%，創近17年的首10個月樓花按揭登記量新低，其中滙豐銀行以441宗樓花按揭登記巿佔35.6%暫排名第一。