北角私樓兩房劈價11%售425萬　屬7年最平價

北角單幢樓減價出貨，豐昌大廈兩房單位，放盤約3個月劈價逾11%沽出，成交價425萬元，料屬該廈近7年新低。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21日昇蔡嘉駿稱，北角豐昌大廈中層B室，實用面積約337方呎，兩房間隔，望樓景，成交價425萬元，創該廈近7年來新低，呎價約12,611元，放盤約3個月減價55萬元，減幅約11.5%。

●中原楊文傑表示，鰂魚涌康怡花園施政報告發表後錄約4宗買賣，屋苑A座高層8室，實用面積約710方呎，套三房間隔，享海景，開價1,188萬元，放盤不足一周，即獲以1,038萬元承接，累減約12.6%，呎價約14,620元。

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九龍區

●美聯關穎賢指，奧運站帝柏海灣2座高層G室，實用面積約473方呎，兩房間隔，吸引一直有入市打算的內地專才承接自用，成交價950萬元，呎價約20,085元，原業主於2017年8月斥資約930萬元購入，帳面僅獲利20萬元。

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新界區

●美聯姚偉明表示，荃灣樂悠居高層21室，實用面積約538方呎，套三房間隔，早前以850萬元放售，及後因應市況下調叫價至780萬元，用家再議價40萬元，即日出票以740萬元承接，呎價約13,755元。

●美聯石家誠稱，荃灣御凱2座高層B室，實用面積約947方呎，四房間隔，先前以2,180萬元放售，區內換樓客議價220萬元後，以1,960萬元承接，呎價約20,697元。

●中原陳偉業表示，東涌10月錄得16宗二手買賣，海珀名邸雙號洋房，實用面積約2,355方呎，四房雙套房間隔，累劈500萬元，終售1,950萬元，較去年10月同類洋房跌價約32%，呎價約8,280元，原業主持貨約13年，帳蝕498萬元。

●香港置業熊建明指，馬灣珀麗灣26座極低層單位，實用面積約532方呎，兩房間隔，原業主於去年8月以600萬元放盤，近日調整至538萬元，在施政報告後以496萬元成交，呎價約9,323元。

●美聯馮景廉表示，屯門利寶大廈中層C室，實用面積約234方呎，獲用家議價後以228萬元承接，呎價約9,745元，原業主於2017年以292萬元購入，帳面蝕讓64萬元，約6年貶值約21.9%。

●祥益黃慶德指，屯門公屋田景邨田翠樓高層4室，實用面積約375方呎，綠表客表示熟悉該區環境，加上鄰近家人居所，方便照應，未補價第二市場以150萬元購入，呎價約4,000元。

●祥益黃文樂稱，屯門寶怡花園1座高層F室，實用面積約415方呎，兩房間隔，原業主計劃套現換樓，增加議幅，累積減價達60萬元，新買家由租轉買，以390萬元購入上址作自用，呎價約9,398元。

●中原陳韻兒指，火炭駿景園11座高層C室，實用面積約974方呎，套三房及工人套房間隔，望山景，開價約1,350萬元，雙方議價後以1,250萬元沽出，呎價約12,834元，新買家為一組同區換樓客。

●中原吳嘉權表示，火炭銀禧花園10月錄約6宗買賣，屋苑1座高層B室，實用面積約498方呎，兩房間隔，望山景，開價約550萬元，議價後以510萬元沽出，呎價約10,241元，新買家為上車客。

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