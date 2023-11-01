屯門新盤供「樓價保障」吸客 西半山豪宅2.54億沽
2023年11月01日 21:30
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踏入11月，新盤市場爆發推盤潮。屯門兆康項目公布新價單，罕有提供樓價保障，以吸引買家入市。將於周六開售的啟德新盤，暫錄超額認購約7倍。西半山豪宅特色戶以逾2.54億元沽出。
●屯門兆康NOVO LAND第2A期價單4號 折實平均呎價約13,288元起
新鴻基地產(00016)旗下屯門兆康NOVO LAND第2A期，周三(1日)推出價單4號，提供93伙，折實平均呎價約13,288港元，較4個多月前的上一張價單低約7%。新地副董事總經理雷霆表示，是次價單為「十足信心價」。新價單涵蓋開放式至三房間隔，折實價介乎335.49萬至893.18萬元，折實呎價由12,345至14,448元。是次特設「置開心樓價保障」，參考差餉物業估價署數據，若然平均樓價指數低於原樓價指數，再按指定公式計算，買家享有最高樓價5%的保障金額。
●啟德海灣第1期暫收逾1,700票
由嘉華國際(00173)等3間發展商合作的啟德海灣第1期積極軟銷，周三(1日)公布與美聯物業合作推出置業優惠。消息指，項目在6內接獲逾1,700張入票，按周六價單發售212伙計，暫錄超額逾7倍。嘉華國際營銷及市場策劃總監(香港地產)温偉明指，項目的準買家當中有約三至四成屬於專才，相信會成為市場新趨勢，另有數組準買家有意購入兩伙或以上。
●香港仔澄天聯同中原按揭推按揭優惠
英皇國際(00163)旗下香港仔澄天，周三(1日)公布聯同中原地產及中原按揭推出按揭優惠。英皇國際副主席楊政龍表示，澄天周二晚上已迅速加推30伙應市，並落實周六(4日)公開發售85伙。該盤自上周開放示範單位以來，收到大量南區分支家庭客查詢，參觀示位連日來人流及入票數量節節上升。
●西半山大學閣頂層特色戶售2.54億元
華懋集團西半山旭龢道42號大學閣，周三(1日)透過招標售出第2座頂層特色單位，成交價逾2.54億元。集團銷售總監封海倫表示，上述為第2座16樓A室，為頂層連天台泳池特色戶，實用面積3,237方呎，屬四房三套間隔，以2.543億元沽出，呎價約78,560元。該單位採「廳房同向」設計，客飯廳及睡房均可享海景，客飯廳長逾12米，另設私人電梯大堂。對上連接2,827方呎天台，並附游泳池，
●鰂魚涌THE HOLBORN周日發售22伙
恒基地產(00012)發展的鰂魚涌THE HOLBORN，周三(1日)更新價單，推出全新「時尚傢俬套餐禮券」優惠及落實本周日(5日)發售22伙。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，上述優惠適用於指定一房單位，憑券可以優惠價向指定商戶或供應商換領指定家具。他續指，將發售單位戶型包括一房及開放式間隔，實用面積由224至260方呎，折實價由512.46萬至661.23萬元，折實呎價介乎22,455元起。
●沙田星凱‧堤岸周日賣10伙
中洲置業營銷策劃總監楊聰永指出，旗下沙田星凱‧堤岸於周三(1日)連沽兩伙，套現2,157.9萬元。最新售出單位為2座21樓A室，實用面積325方呎，一房間隔，成交價772.4萬元，呎價23,766元。另一成交為5座29樓A室，實用面積673方呎三房，成交價1,385.5萬元，呎價20,587元。為回應市場需求，項目上載全新銷售安排，加推10伙於周日起發售。
●大埔林海山城三房售1,638萬元
●旺角千望增折扣優惠
遠洋集團(03377)旗下旺角千望，周三(1日)修改價單，擴大印花稅津貼優惠及新增特選戶型津貼優惠折扣，合共增加約6至14%新折扣優惠，變相減價。
●何文田128 WATERLOO增新生嬰兒獎勵現金回贈
萊蒙國際(03688)等合作的何文田128 WATERLOO，周三(1日)修訂價單，新增「新生嬰兒獎勵現金回贈」，涉及2萬元。據價單所見，上述現金回贈可於成交時直接用於支付部份樓價餘款，惟價單未定明可獲取的條件，亦即任何新買家均可獲得該回贈。同時，價單內的代繳從價印花稅由原來15%，修改為代繳7.5%從價印花稅並提供7.5%現金回贈。
●屯門掃管笏凱和山夥中原送健身單車吸客
路勁地產及深圳控股(00604)合作發展的屯門掃管笏凱和山，周三(1日)公布夥同中原地產推出置業優惠，送出健身單車。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，由即日起至11月30日經該行購入項目的一手單位買家，將可獲贈價值約5,000港元的「AI智能健身單車」乙部，名額10個，優惠總值合共5萬港元。
●內地專才斥401萬元購將軍澳海茵莊園開放式戶
九龍建業(00034)將軍澳海茵莊園，周三(1日)以401.2萬元售出1座29樓B5室，實用面積215方呎，開放式戶，呎價約18,660元。新買家為內地專才，因應政府推出置業稅項安排，故購入單位作投資用途。