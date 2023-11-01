屯門新盤供「樓價保障」吸客　西半山豪宅2.54億沽

踏入11月，新盤市場爆發推盤潮。屯門兆康項目公布新價單，罕有提供樓價保障，以吸引買家入市。將於周六開售的啟德新盤，暫錄超額認購約7倍。西半山豪宅特色戶以逾2.54億元沽出。

●屯門兆康NOVO LAND第2A期價單4號 折實平均呎價約13,288元起

●啟德海灣第1期暫收逾1,700票

●香港仔澄天聯同中原按揭推按揭優惠

●西半山大學閣頂層特色戶售2.54億元

華懋集團西半山旭龢道42號大學閣，周三(1日)透過招標售出第2座頂層特色單位，成交價逾2.54億元。集團銷售總監封海倫表示，上述為第2座16樓A室，為頂層連天台泳池特色戶，實用面積3,237方呎，屬四房三套間隔，以2.543億元沽出，呎價約78,560元。該單位採「廳房同向」設計，客飯廳及睡房均可享海景，客飯廳長逾12米，另設私人電梯大堂。對上連接2,827方呎天台，並附游泳池，

●鰂魚涌THE HOLBORN周日發售22伙

●沙田星凱‧堤岸周日賣10伙

中洲置業營銷策劃總監楊聰永指出，旗下沙田星凱‧堤岸於周三(1日)連沽兩伙，套現2,157.9萬元。最新售出單位為2座21樓A室，實用面積325方呎，一房間隔，成交價772.4萬元，呎價23,766元。另一成交為5座29樓A室，實用面積673方呎三房，成交價1,385.5萬元，呎價20,587元。為回應市場需求，項目上載全新銷售安排，加推10伙於周日起發售。

●大埔林海山城三房售1,638萬元

●旺角千望增折扣優惠

●何文田128 WATERLOO增新生嬰兒獎勵現金回贈

●屯門掃管笏凱和山夥中原送健身單車吸客

●內地專才斥401萬元購將軍澳海茵莊園開放式戶