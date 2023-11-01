市場觀望議息結果　道指微升

市場觀望美國聯儲局議息結果，俗稱「小非農」的ADP私人就業職位遜預期，美股3大指數周三早段向上，道指升44點，見33,097點；標指升12點，4,206點；納指升50點，12,901點。

殿堂級對沖基金經理德魯肯米勒警告，歷史經驗表明，息口、油價和美元齊漲不利經濟，而疫情期間的財政刺激正「迅速耗盡」，家庭和企業未來兩年內將再度借貸，高息自然會造成損害，因此美國經濟將硬着陸，企業利潤恐挫兩至三成，商用物業價值亦將暴跌。

他透露，已買入大量兩年期美國國債認購期權，預期其孳息率將由目前5厘以上，降至3厘，又批評財長耶倫犯下財政部歷史上最嚴重的錯誤——沒在聯儲局加息之前發行更多的長債，為「債務災難」種下禍根。

美國證交會(SEC)主席亨斯勒則視人工智能(AI)為下一場金融危機的導火線，憂慮「財演」人人依賴幾個大模型會釀成羊群效應，一旦模型有瑕疵，羊群效應會放大跌市的衝擊。

業績方面，超微半導體(AMD)指引本季收入58億至64億美元，以中間值計按年增長8.94%，按季再升5.17%，遜預期，經調整毛利率51.5%，按年及按季升約0.4個百分點。該企上季收入勝預期，個人電腦(PC)晶片收入按年及按季都有增長，數據中心晶片按季跌幅亦顯著收窄。

行政總裁蘇姿丰透露，跟英偉達(Nvidia)對撼的AI晶片「MI300」已獲多家大型雲計算服務商承諾採用，把本季收入指引提高到4億美元，並首度宣布明年收入指引20億美元，同時稱升級版「MI300X」已準備就緒。AMD股價周三早段升4%，英偉達則升1%。