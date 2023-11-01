正榮地產與債權人特別小組成員訂重組條款

本公司擬在香港、開曼群島及╱或本公司選擇的其他適用司法管轄區，通過協議安排方式

實施境外整體債務管理方案，藉以折中處理若干以美元計價的優先票據和若干雙邊貸款，

及通過同意徵求方式折中處理永續證券。

境外整體債務管理方案框架的要點如下：

(1)向公司的境外債權人提出將其境外債務及應計但未付利息置換為四個系列的新美元

計價的優先票據，期限為四至七年，自二零二四年一月一日的基準日起計算；

(2)於重組生效日期，以現金向同意受重組支持協議條款約束的債權人支付0.15%的同意費用，並向其分配第一系列新票據中100百萬美元(如適用)的按比例份額；

(3)以集團的若干資產為新票據提供擔保；及

(4)將集團若干資產處置的部分所得款項凈額用於新票據的特定強制贖回或回購。

該公司相信，其提出的不包括任何本金削減的境外整體債務管理方案建議，如果得到債權

人接納及相關司法機關的批准，將為集團提供足夠的財務靈活性及充裕時間以穩定其業

務，因此與獨立國際財務顧問公司估計的清算情景相比，為債權人提供了更佳的回收價

值。

重組生效日期將不遲於二零二四年六月三十日或相關方可能書面協定的較後日期，並將於

先決條件獲達成或豁免起計十個營業日內在合理及實際可行情況下盡快落實。