東方日報B1：東涌地流標　年內5地拒批

施政報告公布樓市「減辣」後才截標的東涌東新市鎮擴展首幅出售住宅官地，招標結果遭遇滑鐵盧，政府周三(1日)公布不接納區內東涌第106B區地皮的所有標書，原因是地價標金未達到該用地所定的底價。是次為相隔兩個多月再有地皮流標，年內合共已有5幅住宅及商業用地未能批出，為多年罕見。

地政總署指，政府按既定機制在市場上公開出售賣地計劃內的土地，如沒有任何標價達到政府專業估價師所評估的底價，便不會出售該土地，同時，為了保障公帑收入。

政府發言人表示，政府不會就投標者出價的考慮作出揣測，而出價往往視乎種種因素，例如投標者如何評估用地的吸引力和市場情況，以及其企業情況和發展策略等。政府會密切留意市場情況，適時公布重新推出該幅用地的具體安排。發言人同時重申，土地政策目標是提供持續和穩定的土地供應，目標不會因為短期市場波動所影響，繼續多管齊下，確保私營房屋土地供應穩定。

事實上，今年本港已有多達5幅地皮流標，涉及4幅住宅地及一幅商業地。除上述東涌地外，還有今年8月截標的荃灣油柑頭港人首置住宅地，而2月就連環有兩地出現相同遭遇，其中，港鐵大嶼山小蠔灣第1期物業發展，以及市區重建局觀塘市中心第4及第5發展區商業項目。至於1月有赤柱環角道豪宅官地流標。以該批地皮市場最低估價粗略計算，估值共約205.6億元。

新地副董事總經理雷霆表示，該地皮本身擁有遼闊海景，基本條件不俗，惟位置偏遠，將來找建築工人頗為困難，加上近年建築費上升不少，項目建築期亦頗長，集團已計及上述因素投標。

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚表示，東涌地流標相信是有關排污容量的問題，而當年政府將公營及私營房屋比例由六比四，改為七比三，導致單位數量增多，變相私樓只能建大單位，但以現時市況，以及流標地皮所處地區，興建大單位並不太現實。他又相信，今次流標對東涌東發展區賣地有一定影響，必然影響政府財政收入，建議找新地區將比例對調，來平衡排污負荷，例如在東涌減少公營比例，在將軍澳區補上。

華坊諮詢評估資深董事梁沛泓亦認為，今次東涌住宅地流標主因，是基建未能配合，包括交通，東涌東站要到2029年才落成。另外，填海區可建伙數，亦很大可能受排污系統的容量而受限制。同時，回報期長，升值能力較差，更有伙數規劃上的風險。是次流標將對本月地鐵同區的招標項目帶來重大壓力，估計發展商願意提供予地鐵的分紅會很微薄。