鮑威爾︰債息、美元、股市將影響未來利率走勢

美國聯儲局最新一次議息會議決定維持利率不變，符合市場預期。聯儲局主席鮑威爾表示，留意到較高的長期美國債孳息率、堅挺的美元和較弱的股市表現所導致的金融環境緊縮，這些因素可能對未來的利率走勢產生影響。

不過，他認為考慮上述因素之前，首先要滿足兩大前設條件，一是金融環境緊縮的情況需要持續下去，而不是反覆波動。第二則是長期債息的上漲需要受多重因素推動，不能單單是因為市場被聯儲局的政策行動預期左右，否則假如局方不貫徹收緊貨幣政策，債息就會重新下跌。

與此同時，他認為更重要的是美國債息率上漲，已導致在家庭和企業借貸成本增加，這將對經濟活動造成壓力。因為緊縮政策持續存在，接近8厘的按揭貸款利率，可能會對樓市產生相當大的影響。

至於目前緊縮程度是否足夠，鮑威爾則聲稱目前還沒有信心判斷。

對於未來的經濟走勢，他指目前經濟增長強勁，但預計將放緩；未來一到兩年的潛在增長將超過趨勢水平，這或足以證明加息是合理的。他又指，將從整體角度評估是否加息，密切監控金融發展情況，聯邦公開市場委員會正在謹慎行事，繼續按會議日程逐次做出決策。