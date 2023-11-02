IDC：中國手機市場第四季有望反彈　華為「異軍突起」

產業研究機構IDC手機季度追蹤報告顯示，今年第三季中國智能手機市場出貨量約6,705萬台，按年下跌6.3%。隨着新一輪換機周期開始，加上各品牌的新型號產品集中上市，以及年終電商平台的促銷推動，IDC預測，第四季中國手機市場將迎來反彈。

IDC中國高級分析師郭天翔表示，隨着上游供應鏈庫存降低，加上消費層面亦有一定好轉，整體呈現「初步回暖的狀態」。但他同時強調 ，出於過去幾年的經驗，以及對於未來的不確定性，整個中國手機行業均持樂觀謹慎態度，不會盲目增加產能，增加出貨。

各大手機品牌中，榮耀以19.3%的市佔率再次回到國內手機龍頭位置；OPPO的市佔率則為16.2%排行第二；蘋果(Apple Inc.)市佔率為16%，位居第三。其中，新款iPhone 15基本款市場反應低於預期，更多消費者偏向選擇旗艦iPhone 15 Pro或Pro Max，預期隨着供貨問題改善，蘋果的出貨量可望得到上升。

vivo及小米分別位列4、5名，市佔率為15.7%及13.5%。

值得一提的是，華為在榜單上異軍突起，「其他」部分在第三季大幅提升5.1%；據指，該增幅均出自重啟麒麟晶片的華為。華為Mate 60系列的強勢發布，6周內就獲得超160萬台的銷量。

不過，新機未發先售，且出貨量不足，再加上華為其他老款產品均處於清貨階段，因此華為第三季出貨量不如市場熱度，料增幅於下一季度有所體現。