鄧建初：炒股要有故事性　事前事後怎部署？

每年特首公布施政報告，香港市民均寄予厚望，期待政府能夠回應訴求。而政府總會在事前放風，一來是測試市場反應，更重要的是預先調整市民期望，然後報告才正式出台。公布前股市多有急升時段，公布後大戶們趁消息出貨，這與業績公布後「見光死」之效應並無二致。

10月25日施政報告日之早上市評，提示趁抽高時先行食胡。股價表現一如初哥預期之劇本般演繹，有學生心領神會，當天將280元買入之港交所，適時在297.6元套利，帳面賺幅6.28%，跑贏恒指甚多。

當施政報告中有關股市減印花稅之宣布落幕，港交所股價亦隨即大瀉，跌穿上日收市價，收278.2元。地產股同樣受到憧憬撤銷樓市辣招刺激，早市紛紛大升，唯公布後發覺只是大辣變中辣，股價遭遇與港交所相同命運，倒跌收場。證明現時之混亂市場，有一定利潤應先食胡獲利，否則只能嘆一句「有胡唔食，罪大惡極」了。

趁好消息出貨是炒股智慧術，但在氣勢如虹的急升市況，持貨股民多會被眼前大手掃貨的畫面所影響，捨不得趁高抽身而出。臨場執生往往是炒股陷阱，要經過N次失敗經驗才能領悟出來，只是付出代價已甚為大。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)