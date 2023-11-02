道指升221點　油金低收

●踏入亞洲時段，美匯指數跌0.03%，報106.63；港匯見7.8215；離岸人民幣(CNH)報7.3317；美元兌日圓處150.62；歐元報1.0584，英鎊報1.2178。金價處1,983.9美元。布油報84.9美元，紐油報80.88美元。比特幣(Bitcoin)升2.3%，報3.54萬美元。道指期貨升20點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水140點。

●道指收報33,274點，升221點或0.67%；標指收報4,237點，升44點或1.05%；納指收報13,061點，升210點或1.64%。

●港股ADR指數按比例計算，收報17,133點，升31點或0.18%。

●11月恒生指數夜期收報17,157點，升73點，高水55點，成交16,322張。

●紐約期油收報每桶80.44美元，跌0.58美元或0.71%；倫敦布蘭特期油收報每桶84.63美元，跌0.39美元或0.46%。

●紐約期金收報每安士1,987.5美元，跌6.8美元或0.3%。

●英國富時100指數收報7,342點，升20點或0.28%；德國DAX指數收報14,923點，升112點或0.76%；法國CAC指數收報6,932點，升46點或0.68%。

●金管局維持基本利率在5.75%不變。

●港鐵提早終止營運瑞典斯德哥爾摩通勤鐵路，料今年損失7億。

●10月份美國ISM製造業採購經理指數(PMI)跌2.3個百分點至46.7，創3個月低。

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