許繹彬：港股能否喘定？關鍵在於能否企穩10天線

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，難捱的「10月股災月」終於過去；總結10月，全球主要股票市場確實有出現調整，連一向強勢的道指也下調近1.2%，標指跌幅則近2.2%；以科技股為主及近年一直被熱炒的納指，在本月的表現亦略為遜色，下跌較多，近3.5%。

亞洲方面，近年一向強勢的日經指數及台灣加權指數調整幅度較大，整月跌幅超過或接近3.5%；今年全球股票市場表現最弱的代表—香港股票市場，在股災月下調近700點，約1.5%。雖然這看似是輕微跌幅，但其實港股已經連跌3個月，由8月初20,000點附近下跌到10月最後一個交易日只能死守在17,000點水平；相對於其他主要的股票市場，儘管今個月確實仍有下調，但道指現階段仍能在33,000點以上，日經則維持在30,000點以上；用點數而論，道指及日經在股災月確實仍對投資者有所交代，現階段只有17,000點的港股，可謂不值一提。

儘管港股在10月份最後幾個交易日的成交有所增加，維持接近約900億港元，但走勢上仍然非常弱，持續受壓於10天線，介乎約17,200至17,400點；每逢升到此位置，沽盤便排山倒海地湧現，正當投資者略帶笑容盤點自己的持貨是否有升值之際，港股轉頭又再重回至17,000點水平；最氣餒的是，若港股跟隨美股回調，投資者亦算心服口服；不過當道指好像早兩天合共上升近700點，重返33,000點以上水平，港股依然堅持我行我素，跟跌不跟升，連高開的機會也沒有；現階段仍在如此低殘的水平，實在難以理解。

筆者認為，帶動道指反彈的主因，相信是因為美股的上落仍然受坊間消息所影響，即使以色列向巴勒斯坦武裝組織哈馬斯發動地面攻勢，市場對戰爭蔓延至中東其他地區的憂慮逐漸紓緩，此消息令道指大升；另外，議息預期息口維持等已公開的消息，亦令美股企穩或反彈；但對港股來說，在持續低成交的環境下，港股投資者態度較為審慎或理智，認為此類市傳的消息有欠實在，只會令美股帶來波幅或粉飾作用；反觀投資者會着重中國國內的刺激經濟政策，因此現段A股的上升，可能遠比道指的上升為重要。

再者，為何港股懂跟跌不跟升？是由於港股已持續3個月下趺，多隻重磅股相繼創下今年或6個月低位，根基已有一定的損耗；在弱勢下外圍市況有不利消息而下跌，港股只會跌得更殘；現階段唯有繼續靜心留意國內會否有新一輪的救市方案，令A股回穩及人民幣匯率有所回升，從而帶動恒指能企穩10天線(約17,234點)，才有機會令港股喘定；否則，恐怕17,000點只會出現久守必失格局。