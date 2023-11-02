豐田跟美國工人傾掂數避過罷工　上半年純利率超越Tesla

美國汽車工人聯合會(UAW)罷工行動搞到底特律三大車廠雞毛鴨血，不過外資車企似乎免疫，齊齊隔岸觀火。原來個別車企早早已經跟工人「傾掂數」！

外媒引述知情人士報道，全球最大的車廠豐田(Toyota)計劃由1月1日起，將大多數美國車廠的生產線工人的最高工資提高9.2%，時薪將達到34.8美元(約271港元)。豐田零配件工廠及物流倉庫的時薪工人也將獲得同樣的加薪，是豐田今年第三次為藍領工人加薪。

豐田目前在美國8個州經營9家汽車零件和車輛組裝廠，並正在北卡羅來納州建造一座新的電池生產設施。據悉，豐田的美國工廠工人，並沒有加入UAW。

另外，據外媒報道，豐田上半年度在全球共賣出560萬輛汽車，為歷來最高。期內純利為2.59萬億日圓，純利率為11.8%，高過美國電動車龍頭特斯拉(Tesla)的9.4%，是5年以來首度超越對方。豐田同時宣布，將全年純利預測上調53%，至破紀錄的3.95萬億日圓，淨銷售預期也調高13%，至43萬億日圓，預計今年可實現1,140萬輛的全年銷售目標。豐田現在假設的日圓兌美元匯率為141，而非原先的125。