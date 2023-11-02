安本料聯儲局明年繼續維持息率不變

美國聯儲局議息後，將將聯邦基金利率維持在5.25厘至5.5厘區間不變。安本多元資產解決方案投資總監Ray Sharma-Ong表示，昨晚美國國債孳息率下跌，受以下因素推動，包括美國財政部宣佈的再融資規模小於預期；美國國內數據顯示ISM製造業指數較預期弱；聯邦公開市場委員會會議展示出鴿派風向，聯儲局承認近期金融狀況收緊可能會取代聯儲局進一步的政策收緊。

然而，聯儲局是否會在12月暫停加息，取決於金融狀況收緊的持續性。聯儲局目前的利率點陣圖顯示今年將再次加息。如果金融狀況迅速地逆轉，聯儲局仍將會在12 月繼續加息。

Ray Sharma-Ong稱，聯儲局在會議上決定不加息，這顯示對可能出現金融狀況過度緊縮的擔憂。如果金融狀況維持在收緊環境，現時通脹放緩、下降的薪酬通脹、和通脹預期下調的趨勢，是聯儲局暫停加息的有利條件。原油價格所導致的通脹上升可能需要進一步的政策應對，但此風險已經降低。原油價格已接近回復至戰事開始時的水平。

因此，該行預期聯儲局明年將繼續維持息率不變。這將令美國與其他地區之間的利率差異趨於穩定。這將支持高利差的貨幣，並減少因政策不確定性而導致的市場波動。它還將使股票市場能夠更好地根據公司基本面來定價。