【高盛推介】蘋果公司業績前連日做好

高盛(亞洲)有限責任公司：蘋果公司(AAPL)昨日(1日)繼續造好，收市升約1.9%，報173.97元。蘋果公司將於今晚(2日)公布業績，市場密切關注。此外，蘋果公司於本周一舉行發布會，推出新款iMac、MacBook Pro以及M3晶片系列，但市場評價則褒貶不一，未有明確方向。

美聯儲宣布維持利率不變，市場亦料利率將於今年維持不變。美股昨日做好，納指重上14,600點水平收市，升255點或約1.8%。

觀察個股輪證資金流向，納指好倉於昨日獲小量資金轉向流入。淡倉於本周二錄得約300萬元資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。

投資者如計劃部署蘋果好淡倉，由於公布業績後股價或會波動，因此在部署時建議先風險角度出發，繼而選擇合適條款的產品。

蘋果購10042，行使價208元，2024年4月23日到期，實際槓桿7.5倍，中期輕微價外。

蘋果沽10043，行使價150元，2024年4月23日到期，實際槓桿5.2倍，中期輕微價外。

納指購10071，行使價16,080點，2024年6月21日到期，實際槓桿8.8倍，中期、輕微價外。

納指沽10054，行使價12,750點，2024年3月15日到期，實際槓桿9.9倍，中期、輕微價外。

道指認股證條款：

道指沽10002，行使價30,000點，2024年9月20日到期，實際槓桿8.6倍。

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