郭明錤：明年印度製iPhone比重料增至25%　太原規模銳減85%

有「最強蘋果分析師」之稱的天風國際證券分析師郭明錤在社交媒體上表示，今年全球約有12至14%的iPhone在印度生產，印度的iPhone產能中，有75至80%為鴻海所擁有。若一切順利，印度明年生產的iPhone比重將提高到20至25%；鴻海在中國鄭州與太原的生產規模預計明年將分別減少35至45%及75至85%。

除了在印度擴產外，立訊的iPhone生產比重快速提升與產線自動化改善也是減產主因。

郭明錤預計，標準版iPhone 17的NPI(新產品開發流程，new product introduction)將在明年下半年於印度展開，並預計於2025年下半年發售，這是蘋果首度在中國以外產線研發新款iPhone，選擇標準版iPhone的原因是設計開發難度較低，可降低設計風險。

此外，印度企業Tata併購緯創在印度的iPhone產線後，已成為iPhone組裝廠商，除有助蘋果轉移生產基地過度集中的風險，也可強化蘋果與印度政府的合作關係，有利於未來在印度市場銷售iPhone與其他產品，成為蘋果下一個10年的增長關鍵。