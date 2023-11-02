貓熊外交將終結？飼養成本高　各國損失料23億掀退熊潮

大熊貓一直以來都是中國的外交大使，借助「熊貓外交」鞏固與其他國家的關係。但熊貓養育費高昂，經濟成本不菲，更令一些國家錄得損失。

日本媒體報道，就中國向世界各地的動物園租借大熊貓的協議進行的一項調查顯示，中國租借每對大熊貓的經濟成本是每對年租100萬美元（約780萬港元），預計為中國帶來收益近3億美元（約23.4億港元），意味着各國也付出了近3億美元資金。

養育熊貓支出龐大，環球經濟差掀起「退熊潮」。芬蘭一家動物園指因無力承擔飼養大熊貓的費用，計劃提前歸還從中國租借的大熊貓。英國愛丁堡動物園也準備在今年底前將大熊貓送回中國。

近年與中國國關係緊張的美國，當地國家動物園(National Zoo)三隻大熊貓原定將於11月中返回，比原計劃提早約三周。美國亞特蘭大動物園還有四隻大熊貓，若沒有另訂協議明年也將送回中國。如果中國不承諾向美國提供任何新的大熊貓，那麼明年之後，中美的「熊貓外交」將自1972年以來迎來終結。

據外媒一篇文章稱，截至2003年的4年裡，美國四個動物園在飼養大熊貓方面總共花費了3,300萬美元，比從大熊貓身上獲得的收入多了3,300萬美元。報道又指，芬蘭的艾赫泰里動物園當年獲得兩隻大熊貓，除了同意每年支付約100萬美元的大熊貓租賃費外，還耗資820萬歐元建造了一座熊貓館，其中包括一個為小熊貓準備的設施。雖然動物園未透露向中國支付的具體金額，但動物園行政總裁Arja Väliaho稱，大熊貓每年的總費用總計達150萬歐元。

據悉，自2014年以來中國政府已向海外派遣了21隻大熊貓，其中13隻前往歐洲，平均租賃期間從原先的10年延長至15年。同時，熊貓租賃的合約細節也愈來愈保密。另外，如果大熊貓在租賃協議期間在動物園死亡，中國要求賠償50萬至100萬美元。