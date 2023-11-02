經絡：拆息維持高企　港銀仍有加息壓力

美國聯儲局將基準利率維持在5.25厘至5.5厘區間不變；香港方面，滙豐銀行也將最優惠利率（P）保留在目前5.875厘的水平。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，是次滙豐銀行宣布最優惠利率（P）維持不變，業主的供樓負擔未有再進一步增加，加上日前《施政報告》推出的多項新樓按措施，相信對現時疲弱的樓按市場相對正面。

曹表示，美國失業率仍保持低位，油價高企以及房價指數上揚下，加上俄烏及以巴等地緣政治問題令通脹前景仍存在很多不確定性，相信聯儲局將繼續密切觀察市場狀況以及通脹走向，聯邦基金利率將繼續維持高水平一段時間，相信目前暫未有調頭減息的機會。美息高企下，料本港拆息將繼續維持高水平一段時間。

本港周四（2日）1個月HIBOR報4.88厘，自今年9月12日起一直維持4.5厘以上水平（圖三），料年內HIBOR將繼續高位橫行，在資金成本持續高企下，上月香港按揭證券有限公司已上調定息按揭的年利率0.49厘，此外近月早有個別大型銀行低調上調小額貸款的H按鎖息上限0.15厘，使該行指定貸款額的新造按息由4.125厘增加至4.275厘，顯示香港銀行仍有加息壓力。

他認為，銀行將繼續密切注視市場動向，並會根據自身資金成本以及公司策略，不排除再多一次上調最優惠利率（P），幅度約0.125厘左右，其後港美息口將暫時見頂並維持高位一段時間。他提醒有意置業人士仍需留意息口走勢及市場環境變化，衡量自身負擔能力才入市。