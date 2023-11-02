【高盛推介】騰訊、阿里反彈　資金積極吸納

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊本周二失守290元水平後，昨日(1日)繼續下跌，跌約0.8%，今早(2日)反彈。開市隨即重上290元水平，最高見294.2元，及後升幅收窄。現報289.2元，升約0.8%。騰訊將於月中公布今年第三季業績，有券商料總收入達1,544億元人民幣，按年升10%；調整後營運利潤達514億元人民幣，按年升26%。

阿里巴巴昨日失守80元水平，跌約0.6%，今早反彈。開市隨即重上80元水平，最高見82.2元。現報81.15元，升約2%。日前阿里雲與文化和旅遊部市場管理司，就數字化建設、雲環境服務等方面簽訂合作框架協議。

觀察個股輪證資金流向，騰訊好倉於本周二及本周三共錄得約1,110萬元資金流入後，為同期最多資金流入的個股相關資產。

阿里方面，好倉於近日獲資金連日吸納，本周一至本周三皆錄得資金流入，合共約1,550萬元，為同期最多資金流入的個股相關資產。

騰訊購20625，行使價333.2元，2024年02月26日到期，實際槓桿10.6倍，少數中年期貼價條款、高敏感度、高槓桿。

騰訊購20106，行使價360.2元，2024年03月25日到期，實際槓桿10.1倍，中期輕微價外、低街貨。

騰訊購28610，行使價273.69元，2024年12月20日到期，實際槓桿3.4倍，中長期。

騰訊沽17801，行使價264,8元，2024年02月22日到期，實際槓桿8.8倍，行使價240元以上、3個月期以上產品最高槓桿。

騰訊沽19558，行使價284.24元，2024年03月22日到期，實際槓桿6.6倍，中年期、時間值損耗較低。

阿里購20265，行使價90.05元，2024年03月20日到期，實際槓桿7.0倍，行使價95元以下、3個月期以上產品最高槓桿。

阿里購18131，行使價100.1元，2023年03月25日到期，實際槓桿7.8倍，輕微價外、低面值。

阿里購27252，行使價77.93元，2024年03月21日到期，實際槓桿5.2倍，低面值、高槓桿。

阿里沽18460，行使價84.95元，2024年03月25日到期，實際槓桿4.5倍，貼價。

騰訊及阿里牛熊證條款：

騰訊牛65137，收回價280元，行使價277.2元，換股比率500，槓桿比率24.1倍。

騰訊牛65480，收回價270元，行使價267.2元，換股比率500，槓桿比率12.8倍。

騰訊熊54649，收回價320元，行使價323元，換股比率500，槓桿比率8.2倍。

騰訊熊54054，收回價330元，行使價332.8元，換股比率500，槓桿比率6.8倍。

阿里牛52626，收回價75元，行使價73.5元，換股比率100，槓桿比率11.1倍。

阿里熊50985，收回價100元，行使價101.5元，換股比率100，槓桿比率4.2倍。

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