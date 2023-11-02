大華銀行第3季核心淨溢利升5.4%

大華銀行公布，2023年第3季的核心淨溢利為14.79億新加坡元(下同)，按年上升5.4%。淨費用收入及淨利息收入上升，帶動總收入大幅增長，為集團帶來穩健的業務表現。

受惠於批發銀行及零售銀行業務的多元化增長動力，該銀行第3季淨費用收入按年增長13.8%至5.91億元，主要由信用卡費用、財富管理費用及貸款相關費用所帶動。由於消費者信心持續，信用卡費用急升近一倍至創紀錄的1.04億元。淨息差擴闊14個基點，帶動淨利息收入按年上升9%。其他非利息收入按年上升1%，受惠與客戶相關的財資管理收入上升，惟市況反覆波動導致投資估值下降，抵銷前者的部份利好影響。

信貸成本方面，第3季回落至19個基點，較第2季改善11個基點；不良貸款率維持於1.6%的穩定水平。集團的資產負債表保持穩健，普通股權一級資本比率（CET1）處於13%。

大華銀行副主席兼行政總裁黃一宗提到，該行整合花旗集團業務的進度理想，繼順利完成將花旗集團的所有馬來西亞客戶轉移至本行的平台後，印尼、泰國及越南的業務整合進度亦按計劃進行。儘管宏觀經濟前景仍持續崎嶇不平，但預期東盟地區將保持韌性，消費信心繼續高漲，而流入區內的投資不斷增加，料推動區內的經濟增長。