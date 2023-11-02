中銀香港：美國加息周期近尾聲　談論減息為時尚早

美國聯邦儲備局一如市場所料維持聯邦基金利率不變。中銀香港投資管理總經理王兆宗認為，美聯儲將有條件花更多時 間觀察目前利率水平對經濟和物價的影響，從而調整貨幣政策步伐，現時談論減息為時尚早。

議息會議聲明上添加了「金融狀況」一詞，指出金融市場和信貸狀況同時收緊可能會對經濟、招聘和通脹造成壓力，但影響程度尚未確定，聯儲局仍高度關注通脹風險，並將持續監測經濟因素對經濟前景的影響，致力將通脹率降至2%目標。如果出現影響實現目標的風險，當局會「適當」調整貨幣政策。

王認為，美債期限溢價正在發生變化。在供應方面，美國財政赤字高企、地緣政治的不穩定導致國防開支增加等原因，使財政部不得不增加國債發行量。與此同時，自2022年6月以來，聯儲局持續縮減資產負債表，加上日本央行調整孳息率控管(Yield Curve Control)政策，令美國國內及最大海外美債投資者的投資需求同時有所下降。在供求因素疊加的情況下，自9月以來，美國2年/10年國債收益率利差已上升超過50點子，導致金融環境有所收緊，或降低再度加息的必要性。