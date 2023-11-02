港交所：正籌備開發綜合基金平台　未來數月確定框架

這個開發中的平台，將涵蓋香港零售基金的整個分銷周期和價值鏈，有助於降低基金行業的准入門檻，便利市場參與者向客戶分銷基金產品。投資者亦能獲得更廣泛的產品選擇，豐富其投資組合並提高整體市場效率。該平台將涵蓋證監會認可的基金。

香港交易所集團新興業務和定息及貨幣業務主管蘇盈盈表示，港交所致力進一步提升香港作為國際金融中心的吸引力和競爭力，為市場和投資者提供更豐富的選擇。建立這個新的零售基金綜合平台是香港交易所連接資本與機遇戰略的一部分，期望這個平台能夠有助拓寬香港的基金分銷網絡，讓投資者可以用更低的成本、從更廣泛的分銷渠道、選擇更豐富的基金產品。

基金平台初期將以「企業對企業」的模式提供服務，由三個主要部分組成：通訊中心—一個連接基金分銷生態系統中不同參與者(例如基金經理和分銷商)的集中網絡，以促成交易；業務平台—涵蓋認購贖回、支付結算以及各種可選的代理人服務等功能；資訊平台—幫助投資者獲得更豐富的資訊，提高基金投資選擇的透明度。

港交所目前正在評估綜合基金平台的營運模式和結構，並會繼續與政府、證監會和其他持份者就平台的開發密切合作，計劃在未來幾個月內確定平台的設計和開發框架。