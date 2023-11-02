道期牛皮　油價升逾1%　英倫銀行將公布議息結果

美匯指數報106.267；港匯見7.823；離岸人民幣(CNH)報7.3327；美元兌日圓報150.54；歐元處1.0597；英鎊報1.2161。金價報1,984.76美元。油價升1.3%，布油報85.65美元，紐油處81.48美元。比特幣微跌0.3%至35,203美元。道指期貨升16點。

焦點數據：

20:00 英國官方指標利率

20:30 美國第三季非農業生產力

20:30 美國申領失業救濟人數

22:00 美國9月非國防資本物品訂單(扣除飛機)

22:00 美國9月耐用品訂單

22:00 美國9月工廠訂單

-浙江書記與阿里新班子座談，冀續紮根當地。

-傳沙地阿美擬本月會見香港媒體，為上市鋪路？

-新股專輯：鍋圈收市險守招股價。

●滬深三大指數下跌。滬綜指收報3,009點，跌13點或0.45%；深成指報9,734點，跌91點或0.94%；創業板指數報1,939點，跌19點或0.99%。

-內地新手機開賣破盡國產機銷售紀錄，咩品牌咁勁？

-郭明錤：明年印度製iPhone比重料增至25%，太原規模銳減85%。

-領航撤出中國踏最後一步，傳明年初關閉辦公室。

-受累美國嚴打，長江存儲燒錢546億，傳需大規模融資。

港息去向：

●滙豐最優惠利率維持5.875厘不變。

●中銀香港維持港元最優惠利率不變。

●金管局：美加息周期是否完結有待確定。

●安本料聯儲局明年繼續維持息率不變。

●中銀香港：美國加息周期近尾聲，談論減息為時尚早。

●經絡：拆息維持高企，港銀仍有加息壓力。

●金管局余偉文：美息倘升港勢跟，惟不擔心有關情況。

●長實郭子威：經濟需時返疫情前，第四季樓價走勢料平穩。

●美聯布少明：息口企穩料帶動第四季新盤成交上升。

●中原陳永傑：樓價不會大升，辣招下難有炒風。

●萊坊：短期內市場仍欠購買力，二手樓價料受壓。

●中原按揭：年內本港按息料仍處4厘多水平。

香港經濟：

●財庫局許正宇：綜合基金平台擬明年底推出。

●港交所：正籌備開發綜合基金平台，未來數月確定框架。

●證監會：新綜合基金平台促進港零售基金市場參與度。

●許正宇：若技術許可，擬讓旅客用數字人民幣為八達通充值。

●金管局余偉文：穩定幣監管框架最快明年初呈交立法會審議。

●金管局余偉文：明年中第二階段「數碼港元」無時間表。

●渣打：8成測試用家指「數碼港元」滿足其當前支付需求

●金管局余偉文：目標明年初發第2批代幣化綠債，全程用區塊鏈。

●梁鳳儀：證監會將就代幣化資產發通函，闡述風險管理

●遊泰唔使暢定錢！轉數快12月4日起接通港泰快速支付系統。

外地經濟：

●挽救民望！岸田文雄宣布17萬億日圓刺激經濟計劃。

●巴西央行減息0.5厘符預期，未來料續下調利率。

●新債王：美國明年陷衰退，裁員潮蔓延，利率或向下。

●熊貓外交將終結？飼養成本高，各國損失料23億掀退熊潮

●馬來西亞明年5月落實奢侈品稅，惟不向遊客徵收。

企業消息：

●豐田跟美國工人傾掂數避過罷工，上半年純利率超越Tesla。

●高通上季收入勝預期，今季指引樂觀，預示晶片市場復甦。